Victor Ponta: „Am ajuns într-o axă București-Chișinău-Kiev, unde președintele României este cel mai PUȚIN important”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre cum e tratată România în axa București-Chișinău-Kiev. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum este tratată România pe plan extern. Acesta a pornit de la dorința lui Băsescu de a face o axă strategică București-Londra-Washington. Încă de atunci, politicianul recunoștea meritul unei asemenea axe, dar părea imposibil.

În schimb, Ponta a propus o axă Ankara-București-Varșovia. Deși am fi fost cea mai mică țară din construcție, spune politicianul, ar fi avut sens un asemenea parteneriat. În prezent, România a ajuns într-o axă București-Chișinău-Kiev. Problema, spune Ponta, este că în acest trio, România este cea mai puțin importantă.

Nicușor Dan este tratat drept inferior inclusiv de Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Ironic, Ponta precizează că Maia Sandu are 7 clase peste Nicușor Dan. Ponta susține că e frustrant să vadă aceste lucruri și că, deși iubește Moldova, nu e normal ca statul mai mic să se comporte ca fiind cel puternic. Fără să detalieze, politicianul vorbește de niște speculații prin care Maia Sandu ar fi trebuit să devină președinte al României.

„Amândoi, și nu doar noi, ne gândeam că Băsescu, când a vorbit el de axa București-Londra-Washington, băi, am vrea noi, dar nu suntem acolo. Eu am vorbit, ca prim-ministru, și după aia, și în campania de acum, de Ankara-București-Varșovia. Sigur, noi eram cei mai mici din construcția asta cu Turcia și Polonia, dar avea sens. Noi, de fapt, acum am ajuns la axa București-Chișinău-Kiev, în care președintele României e cel mai puțin important din axa asta. Maia Sandu e mare, e mare peste Nicușor, cum adică? Arată mare peste Nicușor cu cel puțin 7 clase, domnule. Ea l-a primit pe Nicușor. Sigur că m-am simțit puțin frustrat. Am zis cum adică, mă, l-a primit Maia Sandu pe Nicușor… Eu iubesc Moldova, dar parcă noi suntem ăia mari care ajutăm pe ăla mai mic, nu? Nu mai suntem… Maia Sandu urma să fie președinte și al României. Nu știi, că s-a tot vorbit?”, a explicat politicianul.