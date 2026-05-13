Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Am votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru că am considerat că USR-ul care l-a luat captiv pe premier face rău țării”

Victor Ponta: „Am votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru că am considerat că USR-ul care l-a luat captiv pe premier face rău țării”

Serdaru Mihaela
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician și fost prim-ministru, a vorbit despre criza politică și despre moțiunea de cenzură. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show 

Ponta a recunoscut că a votat moțiunea și a explicat de ce a luat această decizie. Fostul prim-ministru a vorbit și despre Ilie Bolojan. El a afirmat că „useriștii l-au luat prizonier pe Bolojan” și că actuala situație face rău țării.

„Eu am votat moțiunea pentru că am considerat că useriștii ăștia, care l-au luat prizonier pe Bolojan, fac rău țării” , spune Ponta.

Victor Ponta: „Nu se întâmplă chestia asta” – ce spune despre alianța dintre Grindeanu, Simion și Bolojan după moțiune

Fostul premier a declarat că se aștepta ca după moțiune să existe dialog între liderii politici, inclusiv între Sorin Grindeanu, George Simion și Ilie Bolojan. Totuși, Ponta spune că acest lucru nu s-a întâmplat. În opinia sa, România traversează o perioadă tensionată, iar clasa politică nu găsește soluții rapide.

„Dar eram și convins că, după o zi, două, trei, am zis: trece moțiunea și președintele îi cheamă pe Grindeanu, pe Simion, în special, că i-au dat voturile și alții și pe Bolojan îl cheamă și zice: «Oameni buni, am înțeles, v-ați bătut în Parlament, hai la treabă, gata!» Nu se întâmplă chestia asta” , conchide Ponta.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Un premier tehnocrat înseamnă că premierul este omul președintelui și că partidele nu au putut pune un om la Palatul Victoria”
10:00
Victor Ponta: „Un premier tehnocrat înseamnă că premierul este omul președintelui și că partidele nu au putut pune un om la Palatul Victoria”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Mihai Mărgineanu a postat astăzi o situație din România – a avut un concert cu vânzări de 47.000 de lei și a rămas cu 1500 de lei”
07:30
Victor Ponta: „Mihai Mărgineanu a postat astăzi o situație din România – a avut un concert cu vânzări de 47.000 de lei și a rămas cu 1500 de lei”
ACTUALITATE Valentin Stan: Ministrul de Externe iranian s-a dus la Moscova să vadă cât de mult se poate baza pe susținerea rușilor
07:00
Valentin Stan: Ministrul de Externe iranian s-a dus la Moscova să vadă cât de mult se poate baza pe susținerea rușilor
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan putea să cheme AUR la consultări și să nu țină cont de părerea lor
06:00
Valentin Stan: Nicușor Dan putea să cheme AUR la consultări și să nu țină cont de părerea lor
ACTUALITATE Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
22:00
Victor Ponta: „Dacă USR-ul de pe locul 4 vrea să conducă România, atunci și eu o să mă duc la Cotroceni în locul lui Nicușor pentru că am ieșit pe locul 4”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?
REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
13:45
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
13:44
România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav”/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România”
FLASH NEWS Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
13:40
Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
13:37
A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
FLASH NEWS Claudiu Năsui: Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil
13:36
Claudiu Năsui: Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil
APĂRARE Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”
13:04
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”

Cele mai noi

Trimite acest link pe