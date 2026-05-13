Victor Ponta: „Am votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru că am considerat că USR-ul care l-a luat captiv pe premier face rău țării”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician și fost prim-ministru, a vorbit despre criza politică și despre moțiunea de cenzură.

Ponta a recunoscut că a votat moțiunea și a explicat de ce a luat această decizie. Fostul prim-ministru a vorbit și despre Ilie Bolojan. El a afirmat că „useriștii l-au luat prizonier pe Bolojan” și că actuala situație face rău țării.

„Eu am votat moțiunea pentru că am considerat că useriștii ăștia, care l-au luat prizonier pe Bolojan, fac rău țării” , spune Ponta.

Victor Ponta : „Nu se întâmplă chestia asta” – ce spune despre alianța dintre Grindeanu, Simion și Bolojan după moțiune Fostul premier a declarat că se aștepta ca după moțiune să existe dialog între liderii politici, inclusiv între Sorin Grindeanu, George Simion și Ilie Bolojan. Totuși, Ponta spune că acest lucru nu s-a întâmplat. În opinia sa, România traversează o perioadă tensionată, iar clasa politică nu găsește soluții rapide.

„Dar eram și convins că, după o zi, două, trei, am zis: trece moțiunea și președintele îi cheamă pe Grindeanu, pe Simion, în special, că i-au dat voturile și alții și pe Bolojan îl cheamă și zice: «Oameni buni, am înțeles, v-ați bătut în Parlament, hai la treabă, gata!» Nu se întâmplă chestia asta” , conchide Ponta.