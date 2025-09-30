Victor Ponta: „Bolojan ne-a mai dat o veste bună – Comisia europeană ne lasă să ne ÎMPRUMUTĂM și mai mult”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat dur noile declarații ale premierului Bolojan privind gestionarea problemelor bugetare. Acesta ironizează declarația premierului referitoare la inițierea unui nou împrumut al României de la Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta comentează într-un discurs ironic afirmațiile premierului Bolojan privind perspectiva unui nou împrumut al României. Acesta evidențiază faptul că, deși guvernul a impus politici de austeritate și tăieri, totuși continuă să se împrumute, crescând astfel datoria externă a țării.

„L-am văzut pe premierul nostru, pe domnul Bolojan, pe care îl susțin, îl respect, normal. Domnule, am o veste foarte bună. Zi-ne-o, mă, Ilie, că ne-ai dat numai vești rele, zi-ne-o pe aia bună. Zicea: am vorbit cu Comisia Europeană și ne împrumutăm, facem deficit 8,5%. Adică ne împrumutăm, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă asta, 35 de miliarde de euro. Ce veste bună! Mi-era frică să nu îmi spui că nu ne mai împrumutăm. Nu, ne împrumutăm mai mult. Înțelegi? Asta e vestea bună. Având în vedere că suntem pe primul loc la cele mai mari dobânzi pe care le plătește un stat din Europa în acest moment, vestea bună este că ne-au lăsat ăia de la Bruxelles să ne îndatorăm și mai tare.”

Victor Ponta: „Datoria României a ajuns la 250 de miliarde de euro”

Fostul lider PSD evidențiază disproporția dintre datoriile tot mai mari ale României și economiile infime realizate de stat, obținute prin tăieri în domenii esențiale precum educația și sănătatea.