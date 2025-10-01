Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Alexandra Anton
01 oct. 2025, 10:50, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre măsurile economice pe care le-ar fi luat dacă ar fi fost prim-ministru în această perioadă de criză. El a descris un plan în mai multe etape, concentrat pe sprijinirea mediului de afaceri românesc, reducerea importurilor și salvarea industriilor strategice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ponta a explicat că primul pas ar fi fost să aducă la aceeași masă cei mai mari zece oameni de afaceri români. El ar fi discutat cu aceștia despre problemele reale: forța de muncă, taxele, controalele ANAF, relația cu băncile. În același timp, ar fi implicat băncile românești rămase pentru a susține economia.

„Păi îi chemam pe primii 10 oameni de afaceri români ca număr de angajatori, cifră de afaceri, și îi întrebam: Băi oameni buni, voi ce probleme aveți? Cu angajații, aducem nepalezi sau români, cu taxele, cu controalele de la ANAF, cu băncile, cu nu știu ce. După aceea chema băncile românești alea care mai sunt.(…) Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o economie puternică.”, afirmă acesta.

„Aș fi scăzut la anumite lucruri TVA-ul”

Al doilea pas din planul lui Ponta ar fi fost reducerea importurilor masive și salvarea industriilor strategice. El a spus că România importă mâncare de un miliard de euro pe lună.

„Hai să vedem, că sunt cifre oficiale. Ce importăm cel mai mult? Mâncare, de un miliard de euro pe lună. A plafonat Grindeanu prețurile de… Bine mă, primii cinci producători de alimente din România, credite, ajutor de stat, sprijin sau nu știu ce să producă. A treia discuție. Dom’le, hai să vedem, că s-au închis următoarele acum, luna asta. Sidex-ul, Galați. Deci o să importăm tot ce producea Sidex-ul, o să importăm. Hunedoara. Șantierul de la Mangalia. Bă, bă, bă, stați, stați, stați, toate trei. Intervine statul român, le ia, facem să… Adică să ai o gândire economică pe care alte țări o au și pe care a avut-o și România în ultimii ani. Aș fi scăzut la anumite lucruri TVA-ul, tocmai ca să spun, dom’le, luați și consumați aici.”, susține Victor Ponta.

