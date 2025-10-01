În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre măsurile economice pe care le-ar fi luat dacă ar fi fost prim-ministru în această perioadă de criză. El a descris un plan în mai multe etape, concentrat pe sprijinirea mediului de afaceri românesc, reducerea importurilor și salvarea industriilor strategice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o economie puternică”

Ponta a explicat că primul pas ar fi fost să aducă la aceeași masă cei mai mari zece oameni de afaceri români. El ar fi discutat cu aceștia despre problemele reale: forța de muncă, taxele, controalele ANAF, relația cu băncile. În același timp, ar fi implicat băncile românești rămase pentru a susține economia.

„Păi îi chemam pe primii 10 oameni de afaceri români ca număr de angajatori, cifră de afaceri, și îi întrebam: Băi oameni buni, voi ce probleme aveți? Cu angajații, aducem nepalezi sau români, cu taxele, cu controalele de la ANAF, cu băncile, cu nu știu ce. După aceea chema băncile românești alea care mai sunt.(…) Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o economie puternică.”, afirmă acesta.

„Aș fi scăzut la anumite lucruri TVA-ul”

Al doilea pas din planul lui Ponta ar fi fost reducerea importurilor masive și salvarea industriilor strategice. El a spus că România importă mâncare de un miliard de euro pe lună.