Victor Ponta: „Cei care l-au ales pe NICUȘOR DAN sunt aceiași care i-au ales pe Băsescu și pe Iohannis. Vin odată la 5 ani și ne salvează”

Victor Ponta în emisiunea Marius Tucă din 30 septembrie 2025 face o critică dură la adresa actualului președinte al României și a clasei politice în general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

În cadrul emisiunii sale, jurnalistul Marius Tucă si fostul prim-ministru Victor Ponta au atras atenția asupra stării evidente de dezorientare în care se află președintele României. Președintele Nicușor Dan pare dezorientat, neînțelegându-și cu adevărat rolul și atribuțiile, fiind mai degrabă o „marionetă” folosită de alții.

Marius Tucă: „Am văzut în nenumărate ocazii în care el nu știe unde e. El încă n-a aflat că e președintele României.”

Victor Ponta: „Nici nu pretinde. A zis că a văzut butonul pe care apasă sepepistul la etaj.”

Marius Tucă: „Nu știe nici măcar unde are biroul. Cam ăstă e mandatul lui, adică un instrument pe care l-au pus unii să se folosească de el, iar împrejurările astea, Dumnezeul, adică el nu știe pe ce lume e. E pierdut în spațiu și timp.”

Victor Ponta: „Da.”