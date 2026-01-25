Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Inițiativa lui Trump a fost un test mondial uriaș – a întrebat practic cine este cu mine și cine este împotriva mea”

Victor Ponta: „Inițiativa lui Trump a fost un test mondial uriaș – a întrebat practic cine este cu mine și cine este împotriva mea”

Malina Maria Fulga
25 ian. 2026, 09:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre scopul Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, care, spune el, ar reprezenta mai degrabă o triere a țărilor europene între cele care sunt de partea Americii și cele care sunt împotrivă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Inițiativa lui Donald Trump a fost, de fapt, un test uriaș mondial”

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, fostul lider PSD, Victor Ponta, susține că este o mare greșeală pentru România faptul că nu a dat curs invitației lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, deoarece, spune el, acesta ar reprezenta un test pentru liderii europeni, prin care SUA va vedea cine îi sunt aliații.

„Deci aici, încă o dată, eu încerc să explic rațional. Am făcut o postare în secunda doi, când am văzut știrea că, n-o să fim și noi, și am zis că e o eroare istorică a României. Mamă, au sărit ăia din Maldive, din Dubai, de la Chamonix, de la Courchevel să mă înjure: „Ponta, nenorocitule, să dai tu miliardul!”. Și eu am zis: „Păi da, știți că putem să dăm tot de la voi, ăștia care primeați banii de la USAID și care nu plătiți taxe în România, dacă vreți să vedem mai bine lumea de la voi. Că sunteți toți acum prin hoteluri de 5 stele”. Însă vreau să explic foarte clar. Aici nu se pune problema cine are dreptate și cine nu are dreptate. Inițiativa lui Donald Trump a fost, de fapt, un test uriaș mondial: „Cine-i cu mine, cine-i contra mea?”. Atenție, el n-a zis cine-i cu mine să iau Groenlanda sau cine-i cu mine să atac Venezuela. Nu, nu avea nicio legătură.”

„El a zis, el a zis: „Eu vreau să fac un Consiliu pentru Pace”. Vezi Doamne, în Gaza, și a prezentat acolo un proiect de zici că o să fie Gaza noul Dubai, mă rog. Dar, de fapt, a zis: „Ia să văd, mă, cine-i cu mine și cine nu e cu mine”. Și, din păcate pentru România, a ratat acest moment istoric de a spune: „Stai, stai, noi suntem cu tine.” Cum adică? Ai armată aici, ai soldați. Mai ales că America e partenerul tău strategic.”

