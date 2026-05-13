Ion Cristoiu: „Nicușor se aseamănă cu personajul Mr. Bean”

Într-o nouă ediție a emisiunii Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a comentat, într-o notă amuzantă, felul în care președintele Nicușor Dan părea complet pierdut la o reuniune. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă a ironizat faptul că Nicușor Dan părea dezorientat, spunând în glumă că fără Delia nu ar fi știut încotro să meargă. Ion Cristoiu a adăugat că momentul va rămâne în „videoteca comică.”

Ion Cristoiu: „El Unde e?” Marius Tucă: „Acasă.” Ion Cristoiu: „Deci, el e gazda. De ce e așa descumpănit?” Marius Tucă: „Lasă impresia că nu știe unde a nimerit. Și Delia vine și spune: «Aici e locul. Nu vă mai uitați încolo și încoace, că aici trebuie să stați.» Se uită după unul, după altul. Nu înțelegeți că, dacă nu ar avea-o pe Delia, el nu știe încotro s-o ia și ce să facă?” Ion Cristoiu: „I-am spus lui Ionuț Cristache că singurul merit al acestei reuniuni este că va spori videoteca comică cu el.”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan seamănă cu Mr. Bean, un personaj rătăcit în spațiu”

Scriitorul a mai spus că expresiile și reacțiile lui Nicușor Dan i-au amintit de Mr. Bean. De asemenea, s- a făcut referire și la Benny Hill, spunând că imaginile au fost comice.