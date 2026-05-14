Valentin Stan: Vocile propagandei se contrazic în propriile narative legate de războiul din Iran

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Joe Kent, fost șef al Centrului anti-terorist din SUA, se contrazice în propaganda anti-Trump. Acesta a început prin a spune că Joe Kent a avut mai multe manifestări antisemite. Una dintre acestea, observă jurnalistul, este o declarație prin care Kent susținea că Israelul trebuie să facă ce vrea America, atâta timp cât primesc arme americane. Stan susține că propaganda pe care o face și Kent este ilogică și se combate prin propriile narațiuni.
La un moment dat, a fost un băiețel Joe Kent, că era șeful centrului de contra-teroriști, care și-a dat demisia. Pe treaba asta s-a construit o întreagă cabală în America, mai ales democrații. Mamă ăsta, ce tare, nu știu ce… Trump a zis, bă, ăsta a fost desfășurat ca militar în diferite teatre de operațiuni. A suferit săracul o nenorocire. În 2019, soția lui a fost omorâtă într-un atentat sinucigaș în Siria. Și soția a lui era tot ofițer. Bine, s-a recăsătorit cam repede… A candidat și de două ori la Congres. Nu i-a ieșit. Dar, mi s-a părut a nice guy (n.r. un băiat cumsecade) și l-am pus șef la anti-terorism, zice Trump. Micuțul a descoperit că Israelul dictează Americii ce să facă, adică Trump ia ordine de la Netanyahu. Și a descoperit cum trebuie făcut și procedat corect în situația asta. Băi, treaba asta și acum as we speak (n.r. în timp ce vorbim) e în vogă în Statele Unite ale Americii. Ăștia au spus bă, are o problemă. Unii au spus băi, este antisemit, săracul… Dar de unde să știi tu că e antisemit? Hai să îți arăt cine e Joe Kent. Apropo de antisemitism, știi ce zice Kent? Noi le dăm arme la israelieni să se apere, da? Atunci să facă ce zicem noi. Bă, dacă nu fac ce zicem noi, să le luăm armele înapoi. Cum ai definit antisemitismul? Cam așa… Zice băi, să-ți explic cum trebuie făcut, cum a făcut Trump în primul mandat și că l-a omorât pe Soleimani, că era unul din șefii terorismului iranian. Dar ne-am dus peste Iran. Știi de ce? Că dacă te duci peste Iran, se strânge poporul în jurul Ayatollahilor. Asta e prima. A doua, zice bă, da, știi ce se întâmplă? Ăștia sunt foarte atenți, Ayatollahii… Că dacă te duci peste ei, știi ce se întâmplă? Ies oameni în stradă. Stai, parcă se strângeau în jurul poporului. Iau pe a treia… Dar n-au mai ieșit în stradă. Știi de ce? Că a murit Khamenei. Ei au vrut să iasă, dar când a murit ăla și a fost așa martir… Asta spune Kent…