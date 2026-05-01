Victor Ponta: „USR-ul va critica PSD-ul, dar îl va ruga să revină la guvernare. Vor vrea să-și păstreze ministerele, eventual să mai primească unul”

Malina Maria Fulga

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre actualul context politic și ce previziuni are în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va trece. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta a criticat atitudinea PSD-ului față de partidul AUR și insistențele cum că aceștia nu vor sta la masă niciodată cu un astfel de partid. Acesta susține că înțelegerea cu AUR era absolut necesară. Doar așa puteau avea sorți de izbândă privind moțiunea împotriva premierului Ilie Bolojan.

Ponta face o paralelă cu un caz mai vechi. La acea vreme, PNL-ul care a susținut că nu va colabora cu PDL a ajuns să fuzioneze cu acesta. Iar mulți dintre oamenii actuali din PNL sunt foști oameni din PDL-ul lui Traian Băsescu.

„De un an de zile am spus chestia asta PSD-ului, care se fandosește cu USR-ul: «Noi nu discutăm cu AUR». E o prostie, ca să spun așa. De ce să nu vorbești cu AUR? Sunt al doilea partid votat. Mai aveau puțin și luau câte voturi am luat noi, PSD-ul. Adică, cum adică nu vorbești cu ei? Numai PNL-ul și-a pus în statut, că nimeni nu-și mai aduce aminte, că ei n-o să colaboreze cu PDL-ul. N-au colaborat, au fuzionat. Și în spatele lui Bolojan, șapte erau PDL-iști. Era doamna Turcan, era domnul Falcă, era toată echipa lui Băsescu acolo. Și prietenul tău, George Simion, zicea: «Ce-i cu Ponta, noi nu vorbim cu PSD-ul». Ba vorbiți! Până la urmă și-au călcat pe orgolii și pe suflet. Au făcut moțiunea, pentru că altfel riscam să fim, realmente, într-un circ penibil în care PSD-ul face o moțiune și n-o votează AUR, AUR face o moțiune și n-o votează PSD, eram chiar proștii proștilor. Au făcut-o împreună. Din acest motiv, eu zic că sunt șanse mari. Nu e sigur, dar sunt șanse mari să treacă moțiunea marți. După care însă, ca și Călin, am experiență. Am fost la, nu știu, 30-40 de moțiuni. Alea care pică, pică, nu contează.”

În cazul în care moțiunea va trece și Guvernul Bolojan va cădea, Victor Ponta este de părere că PNL și USR îi vor vrea pe PSD-iști înapoi la guvernare. Acesta anticipează că, în ciuda discursului public defensiv, dorința de a rămâne la guvernare va bate lupta orgoliilor politice.

„Marți a trecut moțiunea. Și miercuri ce faceți? Dacă a trecut moțiunea, ziceți care-i planul. PSD-ul se mai rușinează așa: «Noi nu cu AUR». AUR zice: «Noi nu vrem la guvernare». Dar ce vreți voi? După care însă apare evident, și am văzut-o la PNL-iști, în special, și la USR-iști: «A picat Bolojan. Ne supărăm 24 de ore». După care ne împăcăm cu PSD-ul ăla, cu care am votat săptămâna trecută că nu mai facem niciodată nicio alianță. Facem o alianță. La ultima noastră emisiune constatam amândoi că n-am întâlnit niciodată în România un protest care să zică «PSD-iștii sunt răi, hoți, ticăloși, dar să facem protest să rămână la guvernare». Cam așa o să fie și acum. USR-iștii o să zică: «Cu PSD-iștii ăștia răi, corupți, ticăloși, care nu știu ce, noi am vrea la guvernare». Și cum ați vrea, USR, la guvernare? «Păi să ținem Externe, Apărare, Economie, Mediu și, dacă se poate, să mai luăm vreun minister».”

Recomandarea video

Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
ANUNȚ Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri
10:35
Schimbări majore pe Aeroportul Otopeni începând de astăzi 1 Mai. Atenționări pentru pasageri
SPORT Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
10:27
Povestea Nadiei Comăneci a ajuns în atenția sârbilor. „E cea mai întunecată din istoria sportului!”
FLASH NEWS Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
10:25
Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
ANALIZA de 10 De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
10:00
De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
FLASH NEWS Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România
09:53
Fostul primar al Iașului, aflat pe lista „Most Wanted”, a fost prins în Italia. Ce condamnare trebuie să execute în România
ȘTIINȚĂ Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
09:44
Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”

