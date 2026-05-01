Victor Ponta: „USR-ul va critica PSD-ul, dar îl va ruga să revină la guvernare. Vor vrea să-și păstreze ministerele, eventual să mai primească unul”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre actualul context politic și ce previziuni are în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va trece.

Victor Ponta a criticat atitudinea PSD-ului față de partidul AUR și insistențele cum că aceștia nu vor sta la masă niciodată cu un astfel de partid. Acesta susține că înțelegerea cu AUR era absolut necesară. Doar așa puteau avea sorți de izbândă privind moțiunea împotriva premierului Ilie Bolojan.

Ponta face o paralelă cu un caz mai vechi. La acea vreme, PNL-ul care a susținut că nu va colabora cu PDL a ajuns să fuzioneze cu acesta. Iar mulți dintre oamenii actuali din PNL sunt foști oameni din PDL-ul lui Traian Băsescu.

„De un an de zile am spus chestia asta PSD-ului, care se fandosește cu USR-ul: «Noi nu discutăm cu AUR». E o prostie, ca să spun așa. De ce să nu vorbești cu AUR? Sunt al doilea partid votat. Mai aveau puțin și luau câte voturi am luat noi, PSD-ul. Adică, cum adică nu vorbești cu ei? Numai PNL-ul și-a pus în statut, că nimeni nu-și mai aduce aminte, că ei n-o să colaboreze cu PDL-ul. N-au colaborat, au fuzionat. Și în spatele lui Bolojan, șapte erau PDL-iști. Era doamna Turcan, era domnul Falcă, era toată echipa lui Băsescu acolo. Și prietenul tău, George Simion, zicea: «Ce-i cu Ponta, noi nu vorbim cu PSD-ul». Ba vorbiți! Până la urmă și-au călcat pe orgolii și pe suflet. Au făcut moțiunea, pentru că altfel riscam să fim, realmente, într-un circ penibil în care PSD-ul face o moțiune și n-o votează AUR, AUR face o moțiune și n-o votează PSD, eram chiar proștii proștilor. Au făcut-o împreună. Din acest motiv, eu zic că sunt șanse mari. Nu e sigur, dar sunt șanse mari să treacă moțiunea marți. După care însă, ca și Călin, am experiență. Am fost la, nu știu, 30-40 de moțiuni. Alea care pică, pică, nu contează.”

În cazul în care moțiunea va trece și Guvernul Bolojan va cădea, Victor Ponta este de părere că PNL și USR îi vor vrea pe PSD-iști înapoi la guvernare. Acesta anticipează că, în ciuda discursului public defensiv, dorința de a rămâne la guvernare va bate lupta orgoliilor politice.