Ion Cristoiu: „BNR nu are ce să caute în bătălia politică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre rolul instituțiilor și influența politică. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Cristoiu a vorbit despre BNR și despre guvernatorul Mugur Isărescu. El spune că banca centrală nu ar trebui să intre în jocuri politice.

„BNR nu are ce căuta în bătălia politică. De când și până când mă învață Mugur Isărescu pe mine cu cine să votez? Sunt sătul de protecție pe care noi, în tembelismul nostru, nu știm” , spune scriitorul

Discuții despre politicieni

În dialog a apărut și numele lui George Simion. Cristoiu a criticat lipsa unor acțiuni concrete, cum ar fi depunerea de plângeri în anumite cazuri.

„George Simion este în relații apropiate cu Mugur Isărescu? De ce nu a depus o plângere? Trebuia să facă acest lucru anul trecut” , spune Ion Cristoiu

Rolul instituțiilor statului

Cristoiu a insistat că instituțiile trebuie să funcționeze corect. El a menționat Parchetul General și alte structuri ale statului.

„Instituțiile trebuie să funcționeze”, a spus el, subliniind că legea trebuie aplicată egal pentru toți.

Concluzie

Intervenția lui Ion Cristoiu a fost una fermă. El critică implicarea instituțiilor în politică și cere mai multă claritate în deciziile publice.