Victor Ponta: „Dacă PSD nu scoate USR-ul din guvernare, nu a făcut nimic prin demiterea lui Bolojan. Este momentul schimbării”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician și fost prim-ministru a vorbit recent despre situația politică din Parlament și despre posibilele alianțe care se pot forma în viitor. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Într-o intervenție la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre direcția politicii din România și despre cum se poate forma un nou guvern. El spune că a pornit o mișcare cu parlamentari independenți. Scopul ar fi un guvern fără USR, dar cu sprijin din Parlament. Ponta afirmă că mai multe partide pot forma majorități, cum ar fi PSD, PNL și UDMR, sau chiar alte combinații politice.

„Am pornit, de acum un an, acea mișcare cu parlamentari independenți, care spune așa: „Guvern fără USR. Vă dăm noi voturile.” Azi, în Parlament, PSD cu PNL și cu UDMR , nu mai vorbesc de PSD cu AUR, ambele variante, au suficiente voturi de la noi, ăștia dați afară și independenți” , spune Ponta

El mai afirmă că, indiferent cine vine la putere, schimbarea trebuie să fie reală, nu doar de persoane.

Critici la adresa actualei conduceri

În discuție, Ponta spune că dacă se schimbă doar oamenii, dar nu și sistemul, atunci nu se rezolvă nimic. El dă exemplul unor instituții și spune că influența USR ar rămâne prea mare, chiar și după schimbări de guvern.

„Asta-i schimbarea. Altfel, că, l-ai schimba pe Bolojan cu, nu știu, cu Predoiu, cu Nazare, ok, am înțeles, dar, de fapt, n-ai schimbat nimic, pentru că tot USR-iștii vor conduce. Uită-te la CSAT: singurul neuserist de acolo era ministrul de la Justiție, pe care l-au „potcovit” imediat cu plagiate” , conchide Ponta.

