Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”

Într-o ediție live a emisiunii Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a comentat situația politică actuală și principalele evoluții din spațiul public.

Cristoiu a comentat situația politică actuală, vorbind despre moțiunea de cenzură, relațiile dintre partide și posibilele înțelegeri viitoare. El consideră că o moțiune de cenzură este o acțiune democratică și firească în Parlament, nu o „lovitură de stat”, așa cum au susținut unele voci din spațiul public. Marius Tucă: „Credeți că s-au înțeles doar pentru o moțiune de cenzură sau înțelegerea este pe termen mai lung?”

Ion Cristoiu: „Nu, nu este pe termen mai lung.”

Ion Cristoiu a discutat împreună cu Marius Tucă și despre relația dintre PSD și PNL. Tucă a sugerat că PSD ar putea să nu mai vrea să continue colaborarea cu PNL pe termen lung.

„Eu cred că PSD-ul nu mai vrea să aibă de-a face cu PNL-ul și vrea să facă o înțelegere cu AUR. E greu de crezut că vor face un guvern sau o coaliție” , spune Marius Tucă

Totuși, Cristoiu nu crede că AUR ar putea susține un guvern minoritar într-un mod stabil. Ideea rămâne mai degrabă la nivel de discuție și analiză politică.