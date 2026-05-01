Ion Cristoiu: Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El se știe în Opoziție și lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Ilie Bolojan se comportă ca și cum s-ar afla deja în Opoziție. Acesta a început prin a spune că premierul sigur cade din funcție. Jurnalistul pune problema consultărilor de la Cotroceni de a doua zi. În cazul PNL-ului, afirmă acesta, va fi prezent la consultări tot Bolojan, ceea ce va fi o reală problemă. Cristoiu susține și că din ultimele interviuri ale premierului, acesta își pregătește deja funcția din Opoziție.
„Bolojan cade. Gândește-te așa, marți seara vine președintele și anunță consultări la Cotroceni. Cine se va duce miercuri dimineața la consultări din partea PNL-ului? Este riscul să se ducă unul, Bolojan. Potrivit oricăror reguli democratice, el trebuie să convoace marți seara conducerea. Bolojan este deja în Opoziție, după modul în care acționează. El e pregătit deja, activează ca și cum ar fi picat de la conducere. Este foarte importantă precizarea asta și de aia mă chiui. El, la ora actuală, așa de la ultimele interviuri, mi-a arătat că el se știe în Opoziție și lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție. Că prea taie punțile, nu există așa ceva… Marți seara, președintele anunță consultări. Au loc a doua zi consultări, se desemnează un premier de la PNL și se reface Coaliția fără USR.”, a explicat jurnalistul.