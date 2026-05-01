Ion Cristoiu: Bolojan activează ca și cum ar fi căzut deja de la conducere. El se știe în Opoziție și lucrează pentru poziția pe care o va avea în Opoziție”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Bolojan se comportă ca și cum s-ar afla deja în Opoziție.

Ion Cristoiu: „Marți seara vine președintele și anunță consultări la Cotroceni. Cine se va duce miercuri dimineața la consultări din partea PNL-ului? Este riscul să se ducă unul, Bolojan. Marți seara, președintele anunță consultări. Au loc a doua zi consultări, se desemnează un premier de la PNL și se reface Coaliția fără USR.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Ilie Bolojan se comportă ca și cum s-ar afla deja în Opoziție. Acesta a început prin a spune că premierul sigur cade din funcție. Jurnalistul pune problema consultărilor de la Cotroceni de a doua zi. În cazul PNL-ului, afirmă acesta, va fi prezent la consultări tot Bolojan, ceea ce va fi o reală problemă. Cristoiu susține și că din ultimele interviuri ale premierului, acesta își pregătește deja funcția din Opoziție.