Victor Ponta susține că scandalul Mykonos a fost o operațiune împotriva magistratului CCR Cristian Deliorga. Fostul premier afirmă că s-a încercat salvarea președintei CCR după întâlnirea cu Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„S-a dat ordin pe unitate să îl atace pe Cristian Deliorga, că poate o salvează pe Simina Tănăsescu”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta afirmă că îi face plăcere să se lupte cu USR-iștii. Acesta susține că scandalul Mykonos a fost creat pentru a o salva pe Simina Tănăsescu, după întâlnirea pe care a avut-o cu Bolojan. După 2 luni de la acea întâlnire, menționează politicianul, a fost creat un scandal care să implice un alt membru CCR. Fostul premier susține că „s-a dat ordin pe unitate” împotriva lui Cristian Deliorga.

„Îmi place bătaia cu USR-iștii. S-au luptat cu dinții să o salveze pe doamna Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, care s-a văzut pe șest cu domnul Bolojan. Nu știu cine i-a învățat, că i-a învățat prost. Și atunci, după două luni, au descoperit că a fost un judecător, care nu-i președintele CCR, cu niște oameni, printre care și eu, care n-are nicio treabă cu CCR… Și s-a dat ordinul pe unitate, în 10 minute era același text publicat peste tot. La toți a venit faxul, cum se zicea pe vremuri, să-l atace pe Cristian Deliorga, că poate o scapă pe Simina Tănăsescu.”, explică fostul premier.

„Cei care au investit în USR-iști și în Bolojan și îi țin acolo, domnule, câștigă miliarde de euro de la noi”

Fostul premier afirmă că USR-ul este susținut din afara țării și nu va ceda cu ușurință puterea. Politicianul susține că banii din programul SAFE au fost o asigurare a sprijinului din partea Franței și Germaniei. Acesta dă drept exemplu cazul amendamentului Fritz din legea ANI în care a intervenit Manfred Weber în apărarea primarului Timișoarei.

„Ei, secta asta, virușii ăștia care ne-au fost trimiși din afară și care ne-au băgat în faliment, n-o să cedeze ușor puterea. Atenție, și au super sprijin din exterior. Anul ăsta le-au dat nemților și francezilor 17 miliarde pe SAFE. Cei care au investit în USR-iști și în Bolojan și îi țin acolo, domnule, câștigă miliarde de euro de la noi. Deci e normal să-i apere. N-ai văzut ce a sărit neamțul de la Bruxelles (n.r. Manfred Weber) pentru Fritz. A zis că nu ne interesează ce a decis justiția, nu ne interesează ce a zis ANI.”, susține Ponta.

Ce este scandalul Mykonos?

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală la DNA și o sesizare la Agenția Națională de Integritate după ce presa a relatat despre zborul spre Mykonos al judecătorului Curții Constituționale Române, Cristian Deliorga. USR și PNL au solicitat Curții Constituționale să declanșeze o anchetă internă. Aceștia cer să reiasă dacă imparțialitatea judecătorului CCR a fost afectată de relațiile pe care le are cu politicieni și oameni de afaceri.

Inspecția Judiciară verifică și situația judecătorului Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. Verificările au fost declanșate după apariția unor informații despre deplasarea privată la Mykonos. Judecătorul ar fi călătorit alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, Florin Manole și Victor Ponta. Deplasarea a avut loc în ziua de 8 iulie și a fost achitată integral de Camera de Comerț și Industrie a României. Scopul declarat a fost cel al unei întâlniri de afaceri.