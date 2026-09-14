Liderul UDMR Kelemen Hunor a reacţionat ironic, luni, după ce fostului preşedinte Traian Băsescu a declarat că „UDMR ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România”. „Un fost preşedinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, şi al Securităţii comuniste, a zis să fim ţinuţi departe de politică. Ok, să vină Petrov şi să rezolve problema”, a declarat liderul Uniunii.

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Reacția lui Kelemen Hunor vine după ce fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a spus despre UDMR că încearcă să se implice în deciziile importante de pe scena politică de la Bucureşti, după ce partidul a avut o apropiere faţă de Budapesta. De asemenea, Băsescu a exclus o variantă în care UDMR ar putea da viitorul premier al României.

„UDMR-ul ar cam trebui să fie scos afară din jocurile din România, după ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la Bucureşti. I-aş ţine puţin mai deoparte pe domnii de la UDMR, că văd că mai era şi ideea să îl punem pe Kelemen Hunor să fie şi premier. Să ne acoperim de ridicol pân la capăt”, afirma Băsescu, la România TV.

Kelemen Hunor l-a atacat şi el pe Băsescu

Președintele UDMR a comentat, luni după-amiază, afirmaţiile făcute de Traian Băsescu.

„Dincolo de faptul că un fost preşedinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, şi al Securităţii comuniste, a zis să fim ţinuţi departe de politică. Ok, să vină Petrov şi să rezolve problema”, a spus Kelemen Hunor, în contextul discuţiilor despre rezolvarea blocajului pentru învestirea unui nou guvern.