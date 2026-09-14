Prima pagină » Actualitate » UDMR îi dă replica lui Băsescu, după ce fostul președinte a acuzat formațiunea că face jocurile Budapestei: „Să vină Petrov şi să rezolve problema”

UDMR îi dă replica lui Băsescu, după ce fostul președinte a acuzat formațiunea că face jocurile Budapestei: „Să vină Petrov şi să rezolve problema”

Olga Borșcevschi
UDMR îi dă replica lui Băsescu, după ce fostul președinte a acuzat formațiunea că face jocurile Budapestei: „Să vină Petrov şi să rezolve problema”
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul UDMR Kelemen Hunor a reacţionat ironic, luni, după ce fostului preşedinte Traian Băsescu a declarat că „UDMR ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România”. „Un fost preşedinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, şi al Securităţii comuniste, a zis să fim ţinuţi departe de politică. Ok, să vină Petrov şi să rezolve problema”, a declarat liderul Uniunii.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reacția lui Kelemen Hunor vine după ce fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a spus despre UDMR că încearcă să se implice în deciziile importante de pe scena politică de la Bucureşti, după ce partidul a avut o apropiere faţă de Budapesta. De asemenea, Băsescu a exclus o variantă în care UDMR ar putea da viitorul premier al României.

„UDMR-ul ar cam trebui să fie scos afară din jocurile din România, după ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la Bucureşti. I-aş ţine puţin mai deoparte pe domnii de la UDMR, că văd că mai era şi ideea să îl punem pe Kelemen Hunor să fie şi premier. Să ne acoperim de ridicol pân la capăt”, afirma Băsescu, la România TV.

Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, participa la Young Hub, in cadrul evenimentului Zilele Studentilor Timisoarei, desfasurat la Centrul ARChA al Universitatii Politehnica Timisoara (UPT), vineri, 22 mai 2026. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

Kelemen Hunor l-a atacat şi el pe Băsescu

Președintele UDMR a comentat, luni după-amiază, afirmaţiile făcute de Traian Băsescu.

„Dincolo de faptul că un fost preşedinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, şi al Securităţii comuniste, a zis să fim ţinuţi departe de politică. Ok, să vină Petrov şi să rezolve problema”, a spus Kelemen Hunor, în contextul discuţiilor despre rezolvarea blocajului pentru învestirea unui nou guvern.

Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO – ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT A fost descoperit primul consumator de droguri din lume. Ce a consumat, în urmă cu 25.000 de ani
19:36
A fost descoperit primul consumator de droguri din lume. Ce a consumat, în urmă cu 25.000 de ani
ULTIMA ORĂ VIDEO | Ilie Bolojan, la dineul de gală din Parlament: „În calitate de prim-ministru, îmi exprim recunoștința față de contribuția comunității evreiești în țara noastră de-a lungul sutelor de ani”
19:34
VIDEO | Ilie Bolojan, la dineul de gală din Parlament: „În calitate de prim-ministru, îmi exprim recunoștința față de contribuția comunității evreiești în țara noastră de-a lungul sutelor de ani”
FLASH NEWS Nicușor Dan a vorbit despre rolul Mirabelei Grădinaru în țară și în străinătate. „Este o formă de diplomație care ajută România”
18:57
Nicușor Dan a vorbit despre rolul Mirabelei Grădinaru în țară și în străinătate. „Este o formă de diplomație care ajută România”
REACȚIE Episcopia Oradiei cercetează primirea lui Călin Georgescu la Mănăstirea „Sfânta Cruce”. Un preot l-a numit „președintele ales” pe fostul candidat la prezidențiale în timpul liturghiei
18:39
Episcopia Oradiei cercetează primirea lui Călin Georgescu la Mănăstirea „Sfânta Cruce”. Un preot l-a numit „președintele ales” pe fostul candidat la prezidențiale în timpul liturghiei
ANCHETĂ Trei persoane, suspectate că furau combustibil de pe navele de pe Dunăre. Polițiștii au găsit 2.500 de litri la percheziții
18:31
Trei persoane, suspectate că furau combustibil de pe navele de pe Dunăre. Polițiștii au găsit 2.500 de litri la percheziții
REACȚIE Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
18:17
Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Adevarul
Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan. Numele dorit de PSD pentru șefia guvernului SURSE
Mediafax
Germania cere tăieri drastice din bugetul UE. Fondurile pentru România, în pericol
Click
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Cum ne schimbă rețelele sociale modul în care ne amintim trecutul
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
FLASH NEWS Comisia Europeană schimbă regulile pentru copiii pe rețelele sociale. UE vrea să impună standarde unice pentru toate țările membre
19:30
Comisia Europeană schimbă regulile pentru copiii pe rețelele sociale. UE vrea să impună standarde unice pentru toate țările membre
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 15 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
19:17
Marius Tucă Show începe marți, 15 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
19:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
FLASH NEWS Diana Buzoianu explică de ce i-a făcut plângere la CNCD liderului de sindicat de la Metrorex: „Problema nu e că sunteți misogin”
19:03
Diana Buzoianu explică de ce i-a făcut plângere la CNCD liderului de sindicat de la Metrorex: „Problema nu e că sunteți misogin”
INEDIT O copertă „Asterix” s-a vândut cu 1,2 milioane de euro. Valoarea inițială era de 6 ori mai puțin
18:54
O copertă „Asterix” s-a vândut cu 1,2 milioane de euro. Valoarea inițială era de 6 ori mai puțin
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune de ce nu a publicat încă raportul despre anularea alegerilor. „Aici este de fapt miza”
18:20
Nicușor Dan spune de ce nu a publicat încă raportul despre anularea alegerilor. „Aici este de fapt miza”

Cele mai noi

Trimite acest link pe