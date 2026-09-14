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Trump anunță un pact între Rusia și Ucraina pentru a opri creșterea prețului la motorină. La ce concluzii a ajuns președintele SUA

Trump anunță un pact între Rusia și Ucraina pentru a opri creșterea prețului la motorină. La ce concluzii a ajuns președintele SUA
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Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma sa de socializare Truth Social că Ucraina și Rusia au convenit să oprească atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice. În același timp, liderul american a precizat că scumpirea motorinei la nivel global este generată în principal de conflictul ruso-ucrainean și nu de cel dintre SUA și Iran.

„Ucraina a fost de acord să nu atace obiectivele energetice ale Rusiei. Rusia a fost de acord să facă la fel! Creșterea prețului mondial la motorină este cauzată în mare parte de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de Iran.

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Cu o zi înainte, duminică, Donald Trump i-a cerut public președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească toate atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol și a depozitelor de combustibili din Rusia. În urma acestor discuții, Trump a precizat că Moscova și Kievul s-au conformat cererilor acestuia și au acceptat să oprească atacurile asupra rețelelor energetice. Cu toate acestea, inițiativa nu a fost confirmată nici de partea ucraineană, nici de cea rusă.

Președintele SUA a subliniat că scumpirea globală a motorinei este direct influențată de conflictul dintre Rusia și Ucraina, care a afectat grav capacitățile de rafinare și rutele de aprovizionare la nivel mondial. Mai mult, Trump a infirmat teoriile care pun prețurile mari pe seama conflictului din Orientul Mijlociu.

Administrația americană încearcă în prezent să stabilizeze prețurile globale la energie și combustibil deoarece au început să afecteze direct consumatorii americani. În ultimele luni, Ucraina a pus în aplicare o strategie agresivă de lovire a rafinăriilor de petrol, a depozitelor de combustibili și a terminalelor maritime din interiorul Rusiei. Efectul a fost atât de mare pentru Rusia, încât în unele momente a fost nevoită să apeleze la importuri de benzină și motorină pentru a acoperi cererea internă.

Scopul Ucrainei a fost, pe de o parte, tăierea surselor de finanțare a mașinăriei de război a Kremlinului și, pe de altă parte, blocarea logisticii armatei ruse, care depinde masiv de motorină. Cu toate acestea, deși această strategie a fost eficientă din punct de vedere militar, a lovit direct în piața globală a carburanților.

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