În toamna anului 2026 sunt anunțate lansări mari în domeniul inteligenței artificiale. Precum Grokvoxus, un proiect de criptomonede având la bază jetoane generate cu inteligență artificială pentru promovarea serviciilor. Iar Apple urmează să lanseze luna viitoare telefoanele iPhone 18 cu tehnologii AI avansate. Într-un context în care panica de teama bulei AI ce a provocat scumpirea cipurilor. Însă, luni, 14 septembrie, acțiunilor companiilor AI au înregistrat scăderi accentuate în urma apelurilor lansate de liderii acestui sector: încetinirea dezvoltării tehnologiei.

Acțiunile companiilor SK Hynix și Samsung Electronics (Coreea de Sud), Softbank (Japonia), un investitor important în OpenAI, Infineon (Germania) și ASML (Țările de Jos) au avut parte de scăderi de la 5 la 10%. Toate privirile s-au îndreptat către piața din SUA, unde primele estimări arată că indicele Nasdaq va deschide ziua cu o scădere de 1,8%, potrivit BBC.

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Dario Amodei: „E nevoie de o încetinire a ritmului pentru 1-2 ani”

Dario Amodei, directorul companiei Anthropic care a dezvoltat chatbotul Claude, a scris un eseu publicat online că nu se problema opririi dezvoltării AI, ci riscurile grave. El a precizat că atunci când sunt dezvoltate noi funcții, companiile și guvernele au nevoie de timp pentru a le gestiona și a se acomoda.

Amadei a propus un plan în trei puncte în eseul intitulat „Trebuie să dozăm ritmul avansului tehnologic”, care include monitorizarea independentă a modelelor AI pe parcursul dezvoltării, reglementări la nivelul întregii industrii și la nivel global.

„Cred că dacă încetinirea ritmului ne-ar oferi chiar și un an sau doi în plus înainte ca modelele să atingă niveluri critice de capacitate și am folosi acel timp pentru a avansa în domeniul alinierii, am putea reduce semnificativ riscul ca lucrurile să ia o întorsătură gravă.”

Sam Altman: „Nu există standarde adecvate pentru extinderea capacităților AI”

Și Sam Altman, directorul OpenAI din spatele ChatGPT, și-a exprimat îngrijorarea privind siguranța tehnologiei AI într-un interviu acordat revistei Forbes. El a afirmat că standardele actuale încă nu sunt adecvate pentru a extinde capacitățile AI la maxim.

Elon Musk, fondatorul xAI, compania care a creat chatbotul Grok, declară că Dario Amodei are dreptate.

Reacția lui Trump: AI are nevoie doar de un președinte inteligent, cu IQ ridicat

În cea mai recentă postare a sa pe Truth Social, președintele american Donald Trump, care pariază pe boom-ul centrelor de date AI, afirmă că administrația sa a „împiedicat «oamenii» din domeniul AI să facă lucruri dăunătoare”.

Liderul de la Casa Albă l-a critica dur pe Dario Amodei, directorul executiv al companiei de tehnologie Anthropic pentru că a făcut apel la încetinirea ritmului de dezvoltare.

Compania Anthropic a fost recent implicată într-un litigiu după ce Departamentul Apărării al SUA a clasificat firma drept un risc pentru lanțul de aprovizionare, în luna februarie.Pentagonul a luat această măsură după ce Anthropic a refuzat să permită armatei utilizarea modelelor sale de AI pentru sarcini precum supravegherea sau operarea armelor autonome.

Ulterior, Anthropic a dat în judecată guvernul federal, susținând că secretarul Apărării, Pete Hegseth, și-a depășit atribuțiile.În luna august, un judecător a dat câștig de cauză companiei Anthropic, hotărând că acțiunea Departamentului Apărării a fost „ilegală și neîntemeiată”.

„Singurul control sau „barieră de protecție” de care are nevoie Inteligența Artificială (AI) este un PREȘEDINTE PUTERNIC și INTELIGENT (cu IQ mare!), iar S.U.A. are așa ceva, din plin!Administrația Trump a oprit „oamenii” din AI să facă „lucruri” rele, sau potențial rele, precum Dario (de la Anthropic!), care acum se preface a fi un „îngeraș perfect” – și vom continua să o facem! Avem deja o putere PENALĂ și de REGLEMENTARE extraordinară asupra acestor companii!Există o conspirație SCÂRBOASĂ în desfășurare împotriva AI și a Centrelor de Date, iar singura care se bucură de asta este China. CINE CÂȘTIGĂ AI, CÂȘTIGĂ TOTUL! Conducem în fața Chinei și a tuturor celorlalți, și vom continua să o facem.Teoreticieni ai conspirației, Nelegiuiți, Trădători și Divulgatori de informații, FIȚI PRUDENȚI!”, a scris Trump pe The Truth Social.

JD Vance: „Guvernul dorește să fie prudent. Există, evident, riscuri”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, le-a declarat jurnaliștilor că guvernul dorește să „procedeze cu prudență” și să „reglementeze inteligent”, în urma apelurilor lansate de lideri importanți din industria inteligenței artificiale.Întrebat dacă este îngrijorat de aceste declarații, Vance a afirmat că „există, evident, riscuri”.El a mărturisit că i se pare „puțin ciudat” faptul că firmele din domeniul AI solicită guvernului să le reglementeze, comparând această situație cu un „cal troian”.

Vance a adăugat că „chinezii sunt implicați într-o cursă pe termen lung în domeniul AI împotriva Statelor Unite”. Guvernul dorește să se asigure că „acționăm inteligent, dar rămânem în avangardă”, a spus el.Vicepreședintele a precizat că „cea mai bună modalitate” de a reglementa AI ar fi găsirea unui „consens real” între Congres și Casa Albă, astfel încât reglementările să fie durabile.

Sursa Foto: Hepta