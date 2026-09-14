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Bogdan Ivan dezvăluie că negocierile cu AUR pentru un guvern au fost luate în calcul de PSD. „Am avut voci în partid care au susținut asta”

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Prezent în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Energiei și deputat PSD, Bogdan Ivan, a explicat că eșecul unui compromis între marile blocuri parlamentare conduce direct la alegeri anticipate. Acesta a subliniat că negocierile trebuie să includă toate forțele parlamentare, inclusiv AUR. Bogdan ivan a susținut că Partidul Social Democrat este pregătit să susțină și să voteze un nou guvern chiar și fără să revendice funcția de prim-ministru, cu scopul de a debloca criza politică actuală. Urmărește emisiunea live aici.

Bogdan Ivan a spus că PSD acceptă susținerea unui executiv chiar dacă nu obține conducerea Guvernului

Bogdan Ivan a precizat că prioritatea formațiunii social-democrate este soluționarea blocajului instituțional, motiv pentru care partidul pune la dispoziție specialiști și miniștri, fără a condiționa votul de numirea premierului.

„Noi am spus, cei din PSD: facem guvern, votăm un guvern, susținem lucrul ăsta. Venim cu specialiștii, chiar dacă nu suntem parte a acestui guvern. Venim cu oamenii noștri, venim cu miniștrii. Nu-i neapărat să punem noi prim-ministru, deși suntem cel mai mare partid din Parlament. Dar vrem să deblocăm situația asta”, a declarat fostul ministru al Energiei.

Bogdan Ivan îl acuză pe Bolojan că nu vrea să părăsească scaunul de la Cotroceni

Fostul ministru al Energiei a criticat dur atitudinea premierului demis și a menționat că lipsa de loialitate politică blochează constituirea unui cabinet stabil la Palatul Victoria. Bogdan Ivan e de părere că, de fapt, Bolojan nu vrea să se voteze un guvern. De asemenea, l-a acuzat pe Bolojan că minte pe toată lumea, inclusiv pe Nicușor Dan.

„Ecuația e legată de faptul că, nu știu, dacă mai poți să ai cuvânt în timp ce tu, ca președinte al PNL, minți și președintele țării. Minți și președinții din coaliție. […] Pentru că el, cum nu vrea să voteze, face tot posibilul să nu voteze în guvern, pentru că vrea să rămână în continuare la Palatul Victoria. Și el, și prietenii lui. Iar în această formulă este evident că te poți baza pe un vot din partea sa”, a declarat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: Discuțiile cu toate partidele parlamentare sunt obligatorii pentru evitarea anticipatelor

Prim vice-președintele PSD Bogdan Ivan a subliniat că formarea unei majorități parlamentare impune dialogul cu toate forțele politice alese, inclusiv cu AUR, pentru a aduna numărul necesar de voturi. Bogdan Ivan a spus că a fost criticat de unii reprezentanți PSD când a susținut că trebuie discutat și cu AUR.

„Eu am mai spus-o și o spun pe persoană fizică, declarația asta. Am fost și criticat de partidul meu, uneori, așa, cu câteva voci, dar și în afara lui, când am spus că da, trebuia discutat și cu AUR. Pentru că, în momentul de față, discuți cu toată lumea în momentul în care vrei să faci o majoritate. Mai departe, după acest punct, este evident că n-am toate detaliile, pentru că nu am purtat negocierile din partea partidului meu, dar e normal să discuți cu toate partidele politice parlamentare pentru a construi o majoritate”, a spus deputatul PSD.

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„Dacă nu cedează oricare din aceste trei grupuri ceva pentru a crea o majoritate de 233 de voturi, se ajunge la anticipate”

Bogdan Ivan a avertizat că fragmentarea Parlamentului în trei poli echilibrați lasă o singură alternativă: compromisul politic sau dizolvarea Legislativului, situație în care costurile sunt suportate integral de mediul de afaceri și de cetățeni. Acesta susține că s eva ajunge la alegeri anticipate dacă nu cedează niciun partid politic. 

„Azi avem trei grupuri mari, de aproximativ 150 de voturi: PSD plus alți parlamentari, ai un grup AUR plus, așa-zișii suveraniști, și ai încă un grup PNL, USR, UDMR. Dacă nu cedează oricare din aceste trei grupuri ceva pentru a crea o majoritate de 233 de voturi, e închis, se ajunge la anticipate. Asta e matematica simplă, nu se schimbă peste noapte matematica parlamentară. Singurii care câștigă din aceste subiecte foarte mult sunt cei de la AUR, ca și procent. Cine pierde 100% e economia României, companiile României și românii”, a menționat fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Învestirea unui nou guvern la Palatul Victoria necesită cel puțin 233 de voturi favorabile

Pentru acordarea votului de încredere și instalarea unui cabinet cu puteri depline este necesară susținerea a minimum 233 de parlamentari din totalul de 464 de mandate din Camera Deputaților și Senat. Încercarea precedentă a eșuat după ce cabinetul condus de premierul desemnat Adrian Veștea a întrunit doar 189 de voturi favorabile, mult sub pragul cerut de lege.

În actuala configurație parlamentară, PSD dispune de 126 de aleși, AUR numără 91 de mandate, PNL are 80 de aleși, USR deține 59 de locuri, iar UDMR controlează 31 de voturi. În lipsa unei înțelegeri între cel puțin două dintre marile blocuri parlamentare și a sprijinului din partea celor 17 deputați ai minorităților naționale sau a neafiliaților, executivul rămâne blocat în regim de interimat condus de premierul demis Ilie Bolojan.

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