Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Energiei, prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan, a criticat deciziile din sectorul energetic și presiunile exercitate asupra companiilor strategice de stat. Acesta a subliniat că autoritățile nu au anticipat deficitul de producție cauzat de secetă și au forțat demiteri la companiile profitabile. Bogdan Ivan a spus că România plătește zilnic un cost suplimentar de trei milioane de euro pentru energia electrică din import, pe fondul unei gestionări defectuoase a sistemului național. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Bogdan Ivan: PSD a blocat înstrăinarea pachetelor de acțiuni din sectorul strategic

Bogdan Ivan susține că tentativa de vânzare a acțiunilor la companiile de stat profitabile reprezintă o eroare majoră într-un context internațional instabil. În loc să majoreze capitalul societăților din energie, decidenții politici au pus presiune pe conducerile Hidroelectrica și Nuclearelectrica, fapt care a determinat plecarea unor manageri de top. Prim-vicepreședintele susține că PSD a adoptat o inițiativă care interzice aceste tranzacții până în anul 2028.

„În condițiile în care în toată lumea e criză energetică, toate statele puternice și guvernele puternice capitalizează companiile de stat strategice în energie, tu te apuci să vinzi prin negociere directă pachete de acțiuni la companii care oricum sunt mega profitabile. După asta lansezi un atac uriaș împotriva șefilor de la Hidroelectrica și, ține minte lucrul ăsta, mai nu împotriva Romgaz, Transgaz și Nuclearelectrica. Șeful de la Hidroelectrica a plecat, fostul șef de la Nuclearelectrica, în urma presiunilor publice făcute de acești oameni. Noroc că a venit totuși PSD și a votat un proiect foarte clar prin care blocăm vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile până în 2028”, a declarat fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Centrala de la Cernavodă este singura unitate nucleară oprită de pe cursul Dunării

Bogdan Ivan a mai subliniat că lipsa măsurilor preventive a adus România într-o poziție vulnerabilă în comparație cu statele vecine. Deși prognozele meteorologice indicau o scădere accentuată a debitului Dunării, autoritățile nu au pregătit capacități alternative de producție. Fostul ministru al Energiei e de părere că state precum Ungaria sau Bulgaria au asigurat funcționarea unităților lor nucleare pe durata secetei, în timp ce la noi producția a fost sistată.

„Această criză, pe care ne-o explică Bolojan cu Miruță, care tot aruncă stânca aia cu cei 2 centimetri, cum rezolvă ei cazul. Păi nu trebuia să ajungem în criză energetică, pentru că aveai prognoza meteo, știai că urmează să vină o perioadă de secetă pe Dunăre, știai că urmează să ai un deficit de energie. Puteai să faci ce a făcut Ungaria sau Bulgaria. Ei s-au mobilizat. Singura centrală nucleară de pe curs, care e oprită și astăzi, la o lună după ce a început totul, e a României. În Ungaria funcționează, în Bulgaria funcționează, numai în România nu. Se evaporă apa din Ungaria sau Bulgaria până ajunge la Cernavodă, în România? Nu”, a afirmat Bogdan Ivan la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Importurile masive de electricitate la orele de vârf aduc costuri uriașe pentru România

Factura energetică a țării a crescut considerabil din cauza achizițiilor de pe piețele externe la prețuri record. Bogdan Ivan spune că în intervalul orar de consum maxim, România plătește sume foarte mari pe fondul deficitului intern generat de lipsa măsurilor preventive. Această conjunctură oferă entităților private oportunitatea de a obține profituri substanțiale pe seama dezechilibrelor din sistemul național. Bogdan Ivan susține că în ultima lună România a scos din buzunar zilnic câte 3 miliaone de euro aproximativ pentru energie importată.

„E foarte multă ticăloșie, pentru că în acest timp noi vorbim și România importă în continuare, la prețuri uriașe, energie electrică. Cineva face profituri uriașe în această perioadă, pentru că nimeni nu a gestionat situația crizei energetice. Vă dau un calcul doar la energia electrică pe care noi o importăm: în medie, costul suplimentar al energiei pe care o importăm între ora 18 și 22 în această perioadă, în ultima lună de zile, a fost de 3 milioane de euro în fiecare zi. Bani pe care îi plătim noi toți în plus față de prețul standard al perioadei similare de anul trecut”, a susținut fostul ministru al Energiei.

Prețul energiei electrice pe piața spot din România a depășit 900 de euro pentru un megawatt-oră

Deficitul de producție din timpul verii a urcat cotațiile energiei pe bursa OPCOM la niveluri record pentru regiune. În intervalul orar 18:00 – 22:00, consumul național depășește frecvent pragul de 7.500 MW, în timp ce producția internă scade sub 5.500 MW din cauza hidraulicității reduse și a opririlor din sectorul de generare. România a apelat la importuri constante de până la 2.000 MW, la cotații cuprinse între 500 și 950 de euro/MWh pe piața pentru ziua următoare, față de o medie de 115 euro/MWh înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

„Nu reușesc să repornească măcar reactorul numărul 2”

Întrebat acum câteva zile despre situația de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, Bogdan Ivan a afirmat că reactorul 2 nu poate fi repornit în acest moment, pentru că nu există suficientă apă pentru sistemul de răcire.

„De la Cernavodă am datele publice, pentru că am discutat și cu cei de acolo care mi-au spus că nu reușesc în momentul de față să repornească măcar reactorul numărul 2 în condițiile în care nu au suficientă apă pentru răcire”, a spus fostul ministru al Energiei.

Totodată, Ivan a criticat și modul în care a fost gestionată problema din zona de captare a apei pentru Cernavodă, făcând referire la lucrările care, în opinia sa, ar fi trebuit realizate pentru a preveni agravarea situației.