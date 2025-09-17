Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, toate măsurile luate vor SPERIA antreprenorii, investitorii, cumpărătorii”

Malina Maria Fulga
17 sept. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a acuzat actualul guvern, în frunte cu premierul Ilie Bolojan, de aplicarea unor măsuri extrem de dure și nesustenabile, care vor reduce încrederea electoratului, dar și a mediului de afaceri. Fostul lider PSD susține că Ilie Bolojan nu are legitimitate populară, nefiind votat direct de cetățeni în această funcție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate luate de coaliția de guvernare. Acesta îi acuză pe membrii coaliției de faptul că nu au anunțat în campania electorală că vor urma astfel de măsuri, care îi vor afecta în mod direct pe cetățeni. De asemenea, îl acuză pe premierul Bolojan de faptul că nu are legitimitate populară, nefiind ales, ci numit în această funcție.

„Cine v-a dat mandat să faceți chestia asta? Că eu, de exemplu, Victor Ponta, am candidat anul trecut la Parlament, mergând din casă în casă în Dâmbovița și spunând cu credință. Adică nu i-am mințit pe oamenii ăia, pe primar: vă rog să mă votați pe mine, Ponta, și pe ceilalți de la PSD, că se măresc pensiile, că s-a tatuat Ciolacu, că nu se mărește TVA-ul, și chiar eu cred că bine a făcut că s-a tatuat, era bine să nu se mărească. Deci prima mea întrebare erac cine a zis în campanie? A zis PNL-ul chestia asta în campanie? Votați-ne, că o să venim și o să vă jupuim de nu vă vedeți? A zis USR-ul chestia asta? Nici vorbă. Primul lucru, când conduci o țară, trebuie să ai un mandat popular pentru asta. Deci e o uriașă înșelăciune la adresa celor care au votat.”

Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, toate măsurile pe care le-au luat toate sperie banii”

Ponta critică dur măsurile guvernului, susținând că acestea afectează negativ mediul de afaceri, încrederea investitorilor, dar și pe cea a consumatorilor.

„Din punct de vedere economic, toate măsurile pe care le-au luat toate sperie banii, sperie oamenii, sperie consumatorii, sperie antreprenorii, fără să aduci ceva în plus la buget. M-am uitat pe cifrele pe opt luni și le discutăm puțin mai încolo. Deci, economic, măsurile luate nu te duc la obiectivul pe care l-ai anunțat, să reducem deficitul. Nu se va reduce deficitul. De multe ori, că am fost în atâtea guverne și am condus Guvern, când le zici funcționarilor de la Ministerul Justiției, Economiei, Finanțe: Până mâine la 7, veniți cu proiectul de lege. Dacă te grăbești, repede dai ordonanță. După care, a doua zi îți spune cineva: Vezi că ați scris o prostie acolo, nu se poate aplica. Păi, când faci cinci pachete, trei sferturi din ce e scris acolo e scris de niște funcționari care nu trăiesc în viața reală, nu au firmă, nu emit facturi, nu organizează cursuri la școală. Ei au scris cum le-au zis șefii: Scrieți, domnule, că tăiem. Iar ideea de a conduce o țară cu politica asta de: să te fugăresc, să te prind, e cea mai proastă politică din lume.”

