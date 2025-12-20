Victor Ponta:„ Îi invit pe cei de la Recorder să facă un documentar după experiența mea cu justiția și despre decesul cumantului meu”

În emisiunea Marius Tucă Show de marți seară, fostul premier Victor Ponta a tras un semnal de alarmă privind presupusul atac declanșat asupra sistemului judiciar românesc, comparându-l în mod direct cu strategia lui Vladimir Putin în invazia Ucrainei. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta a susținut că acțiunile recente, pornite fix după reportajul Recorder despre proteste, seamănă cu promisiunile inițiale ale Kremlinului de a „termina în 3 zile”.

„Au pornit atacul exact săptămâna trecută cu Recorder cu chestii cu proteste. Exact ca Putin, când a atacat Ucraina, a zis că în 3 zile îi terminăm, ieșim, îi zburăm pe ăștia. Apar din nou koveșiștii, soroșiștii. Au rezistat judecătorii, procurorii nu au rezistat. Ai văzut, că azi s-au predat”, a declarat Ponta.

Fostul lider PSD a acuzat forțe politice adverse de dorința de a pune „mâna pe putere”, folosind o propagandă „mai rea decât a lui Putin”. Ponta i-a provocat pe jurnaliștii de la Recorder.