Victor Ponta: „Măsurile fiscale vo face ca banii să iasă din țară”

Serdaru Mihaela
01 oct. 2025, 12:30, Marius Tucă Show
Victor Ponta, fost prim-ministru al României, a oferit o analiză economică critică în emisiunea „Marius Tucă Show” din 30 septembrie 2025, subliniind consecințele negative ale numeroaselor pachete de măsuri economice actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Victor Ponta a evidențiat efectele negative ale multiplelor pachete de măsuri adoptate recent, subliniind în special tendința capitalului de a părăsi România și marginalizarea firmelor autohtone în favoarea celor străine. Acesta a mai remarcat că ultima întâlnire cu mediul de afaceri românesc, desfășurată la Palatul Victoria, nu a participat nici o firmă românească, doar reprezentanți ai camerelor de comerț germană, franceză sau cehă, ceea ce indică un mesaj clar: firmele românești sunt încurajate indirect să vândă afacerile străinilor.

„În loc să vină banii în țară, fug banii din țară. Dacă ești român și firmă românească, te duci să vezi cui vinzi unei firme din afară? Ultima sau singura întâlnire la Guvernul României, la Palatul Victoria, cu mediul de afaceri românesc a avut loc acum în septembrie. Nu era nicio firmă românească acolo. Mesajul e foarte clar. Dom’le, ai o firmă? Vinde-o! Vinde-o rapid” , spune fostul prim – ministru

Mai mult, fostul premier a exprimat regretul că nu există o voce autoritară care să explice clar românilor realitățile economice dificile și să ofere o strategie credibilă pe termen mediu și lung. În concluzie, Victor Ponta consideră că anul viitor va fi unul greu pentru economia României, cu presiuni financiare și intervenții guvernamentale care nu vor rezolva problemele esențiale, ci vor perpetua instabilitatea.

