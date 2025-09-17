Victor Ponta: „Mi-am făcut cartea de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a povestit experiența sa cu noua carte de identitate electronică. Fostul premier a spus că, deși documentul ar trebui să fie modern, în practică este însoțit de obligații birocratice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta spune că schimbările sunt vizibile în lume, mai ales la nivel tehnologic. Totuși, subliniază că România nu reușește să țină pasul cu transformările și, de multe ori, introduce măsuri care complică și mai mult viața oamenilor.

Trebuie să ai o hârtie pe care scrie domiciliul

Ponta a explicat cum a obținut cartea de identitate electronică. Ulterior, el a descoperit că trebuie să poarte și o dovadă suplimentară a domiciliului.

„Ți-ai văzut cartea de identitate aia nouă? Mi-am făcut-o. După care m-au anunțat că trebuie să am la mine o hârtie care să scrie unde să am domiciliul. Trebuie să ai o hârtie pe care scrie domiciliul. Pentru că pe acea cărțulie mică nu ai adresa. Eu știu că am făcut proiectul atunci să avem carte electronică și era cu adresă. Dom’le, a făcut USR-ul un proiect de lege ca să nu mai dăm adresa oamenilor. Și toată lumea a votat de frica USR-ului. Deci trebuie să ai la tine o hârtie pe care să scrie că domiciliezi în strada cutare, la numărul cutare. Acele carduri au un cip. Dar n-are nimeni cititor de cip. Nu are nimeni aparatul care să citească cip.”, afirmă Ponta.

Victor Ponta: „E o nebunie generală”

Fostul premier a extins discuția și la alte situații birocratice, dând exemplu suspendarea permisului de conducere. El a spus că, deși legea ar trebui să fie clară, în practică lucrurile se complică inutil.