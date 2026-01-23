Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”

Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”

Cătălin Costache
23 ian. 2026, 11:30, Marius Tucă Show

În ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a criticat dur modul în care politicienii români au participat la întâlnirea de la Davos, acuzând lipsa de profesionalism și transparență. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ponta a explicat că participarea reală la Davos presupune luni de pregătire, stabilirea clară a întâlnirilor și a obiectivelor politice sau economice. În opinia sa, liderii români s-au limitat la apariții de imagine, fără a livra rezultate concrete sau a oferi detalii despre discuțiile purtate.

Victor Ponta: „Davosul este locul în care merg 3 oameni înainte, 3 oameni care știu despre ce e vorba și stabilesc, cu președintele X, cu premierul Y, cu CEO companiei Z întâlniri. Vine președintele nostru, vă vedeți 10 minute la cafea pe 2 fotolii, bateți palma și gata, plecați. Nimeni n-are timp la Davos să stea să facă selfie-uri. Ăștia ai noștri sunt niște țărănoi, să te duci să îți faci selfie singur și anunți ce întâlniri ai avut, dar nu spui cu cine și ce ai vorbit, dar nu spui ce. Asta e pentru focile de acasă.”

