Victor Ponta: „Singurul lucru de care trebuie să ne fie frică este situația economică, nu dronele”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat modul în care se iau deciziile privind securitatea României, în contextul recentei pătrunderi a unei drone rusești în spațiul aerian românesc. Susține că aceste decizii nu ar trebui lăsate în mâna piloților militari, ci asumate la nivel politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul premier susține că, deși Rusia a pătruns în spațiul aerian al României cu ajutorul unei drone, nu ar fi avut intenția de a ataca țara și nu reprezenta un pericol real. Ar fi mai degrabă vorba despre o încercare a Rusiei de a provoca sau de a testa România, așa cum s-a întâmplat și în alte state învecinate. Ponta afirmă că clasa politică ar fi încercat să exagereze dimensiunile acestui eveniment, instalând panică în societate.