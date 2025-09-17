Victor Ponta: „Singurul lucru de care trebuie să ne fie frică este situația economică, nu dronele”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat modul în care se iau deciziile privind securitatea României, în contextul recentei pătrunderi a unei drone rusești în spațiul aerian românesc. Susține că aceste decizii nu ar trebui lăsate în mâna piloților militari, ci asumate la nivel politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Fostul premier susține că, deși Rusia a pătruns în spațiul aerian al României cu ajutorul unei drone, nu ar fi avut intenția de a ataca țara și nu reprezenta un pericol real. Ar fi mai degrabă vorba despre o încercare a Rusiei de a provoca sau de a testa România, așa cum s-a întâmplat și în alte state învecinate. Ponta afirmă că clasa politică ar fi încercat să exagereze dimensiunile acestui eveniment, instalând panică în societate.
„ După care, când ești întrebat: „Domnule, nu e treaba mea, e treaba pilotului.” A zis un francez celebru că războiul e ceva prea important ca să-l lași pe mâna generalilor. Acum, la noi, e lăsat pe mâna piloților de pe F-16. Să decidă ei dacă trag… E clar că nu ne-a atacat Rusia, ci ne provoacă, ne testează. Păi noi, pe polonezi, pe nu știu pe unde mai zboară dronele alea de 30.000 de euro. Sigur că ne testează, sigur că ne ațâță, sigur că ne provoacă. Când e vorba de o provocare, trebuie să ai o minte politică, nu o minte militară, că nu e un război pe bune. Nu e ca și cum a venit un avion să bombardeze Bucureștiul și ne-am gândit dacă îl dăm jos sau nu. Un factor politic serios, dacă nu vreți să fie președintele țării sau primul ministru, măcar ministrul apărării, anunță: „Nu intră nimic în spațiul aerian al României, că urmează să doborâm.” E un pic neserios când pui două avioane de sute de milioane de dolari să fugărească o dronă. Nu mai ai o decizie politică. Nu că merg piloții să decidă piloții dacă trag în ea sau nu trag în ea. Nu despre asta e vorba. Dar e un show cu care bagi spaima în oameni, ca să nu vorbești despre faptul că, de fapt, pe bune, în realitate, singurul lucru de care trebuie să ne fie frică este situația economică: inflația, prețurile, spitalele, școlile. Și atunci, sigur că e mai bine să fim ocupați cu pe unde a trecut drona și ce a făcut drona.”