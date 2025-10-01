Victor Ponta: „Stenogramele ședinței CSAT din decembrie 2024 sunt ESENȚIALE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre desecretizarea CSAT-ului în care s-a discutat anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre desecretizarea CSAT-ului în care s-a discutat anularea alegerilor. Politicianul susține că acel CSAT este esențial dintr-un punct de vedere. Acel CSAT dovedește un lucru foarte simplu la nivel de nuanță. În viziunea politicianului există două variante posibile. Prima variantă, în cadrul CSAT au venit șefii de la servicii și i-au comunicat președintelui de atunci că se întâmplă ceva rău. Sau, a doua variantă, președintele și premierul de atunci au chemat serviciile și le-au spus că se întâmplă ceva rău. Politicianul sesizează o diferență fundamentală între cele două variante. Acesta menționează că în campanie a promis și el desecretizarea acelui CSAT. Acesta susține că nu se referea la o simplă citare din procesul verbal. Ci ar fi demascat fix această discrepanță dintre cele două variante prezentate.
„Stai un pic. Știi de ce este esențială acea ședință a CSAT? De ce? Dintr-un motiv foarte… Eu am fost de atâtea ori la ședințe CSAT. Un singur lucru trebuie să dovedești, și anume… Fii atent, că e important ce îți zic. Că nu ți-a mai zis nimeni, că n-ai mai avut invitați care să fi participat la un CSAT. În afară de Silviu Predoiu, și cred că a zis și el chestii așa… Anume Domnule, din stenogramă, să vedem un lucru simplu. Au venit șefii de la servicii și au zis: domnule președinte, domnule prim-ministru, avem date că se întâmplă ceva rău. Sau, a doua variantă, președintele țării, cu primul-ministru lângă el, a zis domnilor de la servicii, aduceți-ne date că se întâmplă ceva. Vezi diferența esențială între cele două variante? Eu când am zis în campanie… Am zis, domnule, în prima zi ca președinte, desecretizez. La asta mă refeream, nu că scrie acolo nu știu ce. Nu, domnule! Vreau să zic, serviciile i-au spus lui Iohannis sau Iohannis le-a spus serviciilor. E foarte mare diferența. Este fundamentală diferența.”, a explicat politicianul.