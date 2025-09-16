Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Sunt șocat că niciun reprezentant al României nu a transmis vreun mesaj în legătură cu asasinatul lui Charlie Kirk”

Cătălin Costache
16 sept. 2025, 21:34, Marius Tucă Show
În ediția din 16 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a comentat lipsa de reacție oficială a Ministerului de Externe după asasinarea lui Charlie Kirk, apreciind că România a ratat un moment important de diplomație și solidaritate internațională. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Sunt șocat că Ministerul de Externe, ambasadorul României la Washington, nu a folosit acest moment, absolut corect, ca să adreseze condoleanțe și să condamne asasinatul politic al lui Charlie Kirk. Liniște totală”, a declarat Ponta.

El a criticat modul în care oficialii români s-au concentrat pe alte „probleme”, în detrimentul unor gesturi diplomatice importante. „Doamna Țoiu s-a preocupat, a scris vreo două zile de ce a fost Viorel Hrebenciuc la nu știu ce masă. Două zile s-a luptat cu Adrian Năstase și Viorica Dăncilă de parcă trebuiau să îi ceară ei voie să meargă”, a explicat Ponta.

Fostul premier a precizat că gestul Ministerului de Externe a fost „o reacție greșită” nu doar în ceea ce privește relațiile internaționale, ci și în ceea ce-l privește personal.

„Eu atunci am reacționat atât de violent și pentru că e vorba de relația cu China, și pentru că e vorba de niște oameni pe care-i respect, dar și pentru că era vorba de mine. Eu trebuie să o întreb pe Țoiu când mă duc să mă văd cu cineva? Eu nu reprezint statul român. Pot să mă duc să joc golf cu Kim Jong-Un fără să mă certe Țoiu.”

Ediție integrală

