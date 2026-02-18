Când scăpăm de zăpadă. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

După ce autoritățile au emis cod roșu și portocaliu de viscol și ninsoare pentru București și mai multe județe, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo. Meteorologii au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că vremea se va menține rece pe parcursul zilei, cu ninsoare și depuneri importante de zăpadă, stratul urmând să atingă 10–15 centimetri în jumătatea de est a țării.

În Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, temperaturile maxime nu vor depăși 0 grade Celsius, iar în restul țării valorile se vor situa între 2 și 8 grade, apropiate de mediile normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în București și în țară în orele următoare

În primele ore ale dimineții, în Dobrogea se vor semnala precipitații mixte, iar în celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu ninsoare sau lapoviță izolate.

Meteorologii avertizează că zăpada depusă pe carosabil va face ca traficul să fie dificil, iar vântul puternic va amplifica senzația de frig și riscul de viscol.

Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, cu rafale de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, rafalele vor atinge 70–90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între –8 și 1 grad Celsius, ceea ce poate favoriza formarea poleiului pe drumuri.

La București, cerul va fi noros, cu ninsoare până după-amiază, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de 2–3 grade, iar minima între –5 și –3 grade Celsius.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale, să adapteze viteza la condițiile de drum și să acorde atenție utilajelor de deszăpezire.

