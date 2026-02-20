Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Asistăm la ciocnirea civilizațiilor în interiorul civilizației occidentale”

Dan Dungaciu: „Asistăm la ciocnirea civilizațiilor în interiorul civilizației occidentale”

Serdaru Mihaela
20 feb. 2026, 10:30, Marius Tucă Show

Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show din 18 fenruarie 2026, analizează ciocnirea civilizațiilor, făcând referire la cartea celebră a lui Samuel Huntington, „Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale”. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Duganciu subliniază că Huntington vorbea despre civilizații identificabile pe criterii religioase și culturale, evidențiind o resurgență culturală post-1990, contrar viziunii despre sfârșitul istoriei și globalizare. Analistul Dan Dungaciu compară culturile reprimate după 1990 cu un bas în fundalul unei formații rock, care revine în prim-plan prin religie, națiune și identități naționale.

Dan Dungaciu notează că Huntington anticipa această renaștere, subliniind că oamenii nu și-au uitat rădăcinile. Potrivit lui Dungaciu, Huntington descria în 1995-1996 civilizația occidentală ca seculară (Europa) și religioasă (SUA), o civilizație ortodoxă distinctă de cea latino-americană, și Europa seculară unită nu de catolicism sau protestantism, ci de secularism. Catolicismul este văzut mai apropiat de ortodoxie decât de protestantism.

Vedeți că după 90 încoace a fost viziunea cu sfârșit istoric și globalizarea. Dar din când în când mai apăreau abordări care spunea stați un pic, cultura și identitatea n-au dispărut, sunt acolo doar că erau în secund. Era ca la o formație de rock, basul ei se auzea acolo, sunetul, dar nu era în prim plan, spune Dan Dungaciu.

