Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre calitatea discursului lui Nicușor Dan pe care l-a avut la Consiliul pentru Pace și subiecte minore pe care acesta le-a abordat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „E un pic impropriu să spui discurs când ai două, trei minute. Te privești o lume întreagă și să vorbești despre, trei șuruburi, patru bomfoaiere și două ciocane.“

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu, a vorbit despre calitatea discursului lui Nicușor Dan pe care l-a avut la Consiliul pentru Pace. Analistul susține că au fost abordate subiecte minore decătre președintele Dan. El spune că putea să vorbească despre miile de români aflați în Gaza, despre situația acestora și despre eforturile de reconstrucție a locuințelor distruse. Analistul a scos în evidență lipsa de viziune a României. Faptul că nu mai are rolul de altădată în Orientul Mijlociu și că totul a alunecat într-o mediocritate.