Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“

20 feb. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre calitatea discursului lui Nicușor Dan pe care l-a avut la Consiliul pentru Pace și subiecte minore pe care acesta le-a abordat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: E un pic impropriu să spui discurs când ai două, trei minute. Te privești o lume întreagă și să vorbești despre, trei șuruburi, patru bomfoaiere și două ciocane.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu, a vorbit despre calitatea discursului lui Nicușor Dan pe care l-a avut la Consiliul pentru Pace. Analistul susține că au fost abordate subiecte minore decătre președintele Dan. El spune că putea să vorbească despre miile de români aflați în Gaza, despre situația acestora și despre eforturile de reconstrucție a locuințelor distruse. Analistul a scos în evidență lipsa de viziune a României. Faptul că nu mai are rolul de altădată în Orientul Mijlociu și că totul a alunecat într-o mediocritate.

E un pic impropriu să spui discurs când ai două, trei minute. Te privești o lume întreagă și să vorbești despre trei șuruburi, patru bomfoaiere și două ciocane. Care ți-au mai rămas, fie de la când ai construit altceva, nu mai știu pe unde în regiune adică lucrurile au fost atât de minore. Atât de lipsite de orice anvergură încât se vede că România nu gândește în acest moment. România nu are viziune. În loc să vorbească despre miile de români care sunt în Gaza și le construim la toți locuințele dărâmate. Să facă din România ceea ce România era pe Orientul Mijlociu, totul a căzut într-o mediocritate care mă sperie. Și nu mă, nu mă refer aici la domnul Dan, mă refer aici la instituțiile statului.“ a declarat analistul, Dan Dungaciu.

