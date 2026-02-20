Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat vizita președintelui Nicușor Dan în SUA și a vorbit despre motivul pentru care, în cele din urmă, a acceptat să meargă la această întâlnire privind Consiliul pentru Pace, în calitate de observator. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că, din perspectiva sa, Nicușor Dan a mers la întâlnire cu scopul de a arăta poporului român că este recunoscut de către administrația Trump. De asemenea, invitatul susține că această recunoaștere ar fi avut un preț mare, vorbind despre un miliard care ar fi fost oferit pentru Fâșia Gaza.

„Această deplasare a avut un singur scop pentru el, să arate poporului român că Trump îl recunoaște. Cu orice preț. Noi ne-am oferit primii, cam după un miliard, degeaba.”

Cristoiu afirmă că, la fiecare vizită a unui președinte român în Statele Unite, presa se grăbește să mărească magnitudinea evenimentelor pentru orice gest venit din partea președinților americani către oficialii români.