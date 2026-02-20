Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”

Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”

20 feb. 2026, 11:11, Marius Tucă Show
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan în SUA privind Consiliul pentru Pace, susținând că riscă să se pună într-o poziție defavorabilă în fața SUA, dar totodată și în fața Bruxelles-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că alegerea președintelui Nicușor Dan de a participa în poziția de observator la Consiliul pentru Pace organizat în SUA este una greșită, care nu aduce niciun fel de beneficiu României. Din contră, spune analistul politic, pune România într-o postură proastă prin refuzul față de invitația americanilor de a fi membri ai consiliului, dar și în fața Bruxelles-ului, dată fiind dezaprobarea liderilor europeni față de această organizație.

„O să încerc să fiu serios, deși circumstanțele nu sunt tot mai favorabile. Pentru că aici e un amestec, cu toată seriozitatea, de tristețe și de umor. Din nefericire, tot ce s-a întâmplat a fost sub spectrul improvizației, cum am discutat de nenumărate ori, care, paradoxal, este accentuat de disperarea presei de suport de a face din această vizită ceea ce nu este, deci tot acest efort disperat nu face decât să accentueze, iertați-mă că spun, aerul aproape de penibil pe care îl resimți uneori. Deci, trăgând linie, s-ar putea ca domnul Nicușor Dan să iasă prost și în relația cu americanii, și în relația cu Bruxelles-ul, și în relația cu românii după această vizită, deci în niciun caz să raporteze succese și, încă o dată spun, să fie privit nefavorabil de toate aceste tabere. Primii au început americanii, pentru că modul în care i-au făcut invitația a arătat, evident, o iritare.”

„Adică, domnul Nicușor Dan, și s-a mai spus asta la dumneavoastră și, repet, s-a dus ca urmare a faimei față de cea de-a doua scrisoare trimisă de americani, care-l invitau la prima reuniune a unui consiliu la care România nu acceptase să facă parte. Decizia a fost, ca să zic așa, suverană a României, care s-a dus și a rugat Bruxelles-ul să înțeleagă că situația e cu adevărat gravă, că suntem într-o situație foarte complicată, mai ales că ei se uită și la ce se întâmplă pe plan intern. Ei văd foarte bine că agenda politică externă și de securitate a populației este consonantă cu ceea ce spune și face AUR, nu cu ceea ce spune și face guvernarea și, din punctul acesta de vedere, nu voiau să detensioneze o situație de politică internă. Deci s-au dus acolo pentru că s-au temut, s-au dus acolo pentru că nu se face să trimită a doua scrisoare, după ce prima scrisoare a fost un refuz pe care americanii l-au perceput ca atare și ni l-au transmis nouă la Departamentul de Stat.”

