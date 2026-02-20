Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan în SUA privind Consiliul pentru Pace, susținând că riscă să se pună într-o poziție defavorabilă în fața SUA, dar totodată și în fața Bruxelles-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că alegerea președintelui Nicușor Dan de a participa în poziția de observator la Consiliul pentru Pace organizat în SUA este una greșită, care nu aduce niciun fel de beneficiu României. Din contră, spune analistul politic, pune România într-o postură proastă prin refuzul față de invitația americanilor de a fi membri ai consiliului, dar și în fața Bruxelles-ului, dată fiind dezaprobarea liderilor europeni față de această organizație.

„O să încerc să fiu serios, deși circumstanțele nu sunt tot mai favorabile. Pentru că aici e un amestec, cu toată seriozitatea, de tristețe și de umor. Din nefericire, tot ce s-a întâmplat a fost sub spectrul improvizației, cum am discutat de nenumărate ori, care, paradoxal, este accentuat de disperarea presei de suport de a face din această vizită ceea ce nu este, deci tot acest efort disperat nu face decât să accentueze, iertați-mă că spun, aerul aproape de penibil pe care îl resimți uneori. Deci, trăgând linie, s-ar putea ca domnul Nicușor Dan să iasă prost și în relația cu americanii, și în relația cu Bruxelles-ul, și în relația cu românii după această vizită, deci în niciun caz să raporteze succese și, încă o dată spun, să fie privit nefavorabil de toate aceste tabere. Primii au început americanii, pentru că modul în care i-au făcut invitația a arătat, evident, o iritare.”