Viktor Orban, campanie electorală în stil tradițional. Premierul maghiar, filmat în timp ce tăia porcul și se delecta cu un păhărel de palincă

Premierul maghiar, Viktor Orban, își face campanie electorală cu imagini dintr-un sat tradițional maghiar, unde apare surprins la o tăiere a porcului, asezonată, cum altfel, și cu un păhărel de palincă. Ungaria se pregătește pentru cele mai tensionate alegeri din ultimele decenii.

Premierul Ungariei a ales un stil neobișnuit de campanie electorală, inspirat din tradițiile rurale, foarte similare cu cele din România, pentru a-și consolida mesajul politic.

Viktor Orban a publicat un videoclip filmat în stilul filmelor de acțiune, în care apare la o tăiere tradițională de porci, savurând un păhărel de palincă, într-o încercare de a se apropia de electoratul conservator.

Momentul este cu atât mai sensibil cu cât Ungaria deține în prezent portofoliul sănătății și bunăstării animalelor în cadrul Comisia Europeană, iar imaginile au stârnit reacții și controverse în spațiul public.

Campanie electorală agitată în Ungaria

Ungaria traversează una dintre cele mai tensionate și scandaloase campanii electorale din ultimii 80 de ani, comparată de analiști cu perioada alegerilor din 1947, considerate fraudate sub influența sovietică.

Pe acest fond, Viktor Orban, aflat la putere din 2010, și într-o cădere liberă în sondajele de opinie din Ungaria, avertizează că scrutinul din primăvară va fi unul decisiv pentru viitorul țării.

Premierul maghiar își dorește obținerea celui de-al șaselea mandat de prim-ministru, într-un context marcat complicat pentru țara sa, aflată în relații tensionate tot mai tensionate Bruxelles-ul, dar și de critici repetate privind statul de drept și valorile europene. Premierul maghiar mizează tot mai mult pe mesaje care țin identitate națională, tradiție și suveranitate.

Principalul său contracandidat este activistul pro-european Peter Magyar, care încearcă să coaguleze voturile electoratului urban și ale celor nemulțumiți de direcția actuală a guvernării.

Pe buletinul de vot vor mai apărea și Klara Dobrev, politiciană social-democrată de origine bulgară, precum și ultranaționalistul Laszlo Toroczkai, lider cunoscut al dreptei radicale.

