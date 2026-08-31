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Un antreprenor român îi oferă cheile afacerii sale lui Ilie Bolojan: „Să vedem ce faci când toate firmele străine fac monopol în România”

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Antreprenorul Cătălin Hideg, fondatorul companiei Sanimed Inernational i-a lansat o provocare publică premierului demis Ilie Bolojan. Omul de afaceri spune că îi oferă cheile afacerii sale timp de o lună pentru ca șeful demis al Executivului să vadă direct cum rezistă un producător român în fața taxelor, a costurilor de producție și a concurenței cu companiile internaționale.

Provocarea antreprenorului vine pe fondul politicii fiscale a Guvernului Bolojan. Reamintim că în decembrie 2025, Guvernul a redus de la 1% la 0,5% impozitul minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari, iar în ianuarie 2026 a eliminat plafonul de 1% pentru deductibilitatea anumitor cheltuieli către firme afiliate din străinătate.

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Cătălin Hideg îi oferă lui Bolojan cheile de la Sanimed

În acest context, Cătălin Hideg îi cere lui Ilie Bolojan să vină în compania sa și să arate dacă poate să o conducă.

„Dacă domnul Bolojan nu a acceptat milionul de euro de la afaceristul Murat, îi ofer eu cheile de la compania SaniMed. Să le ia și să vadă cum e când plătești TVA-ul la facturare”, a transmis Cătălin Hideg într-un videoclip postat pe Facebook.

Antereprenorul român susține că plata TVA înainte de încasarea banilor pune presiune pe companiile românești și subliniază că firmele ajung să fie creditori ai satului. De asemenea, acesta îi cere lui Bolojan să vadă direct ce înseamnă să conduci o companie care trebuie să își asigure banii pentru taxe, materii prime, energie și salarii.

„Să fie de capul vostru cu chestia asta, că iarăși suntem creditorii statului român, plătindu-vă vouă TVA-ul înainte de a-l încasa.  Să vedem de unde o să ai acești bani să plătești TVA-ul la facturare”.

„Să vedem ce faci când toate firmele străine îți fac monopol în România”

Cătălin Hideg susține că problemele producătorilor români nu se limitează la taxare. El acuză și presiunea exercitată de companiile multinaționale asupra producției locale.

„Să vedem ce faci când toate firmele străine îți fac monopol în România și nu mai poți să vinzi nimic din producție internă”.

O altă nemulțumire exprimată de antreprenor vizează licitațiile organizate de spitalele din România. Hideg susține că anumite caiete de sarcini includ produse pe care Sanimed nu le produce. În opinia sa, această situație limitează accesul producătorilor români la unele contracte.

„Producem o gamă variată, cam o mie de produse avem în portofoliu, dar nu și toate bazaconiile care le mai inventează ăștia prin Europa și le bagă în caietele de licitații”, a transmis Hideg.

Antreprenorul susține că în zona de laborator există mai multe companii internaționale cu o poziție puternică pe piața din România.

Cu ce se ocupă compania antreprenorului român

Sanimed International Impex SA este o companie specializată în producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator. Compania are sediul în Călugăreni, județul Giurgiu, iar activitatea sa inlcude cercetarea, dezvoltarea și producția de produse destinate domeniului medical.

Sursa: Termene.ro

Potrivit datelor publicate de Termene.ro, compania a avut în 2025 o cifră de afaceri de 14,93 de milioane de lei, în creștere de la 6,67 milioane de lei în 2024. În același an, Sanimed a raportat un profit net de 178.382 de lei și 34 de angajați.

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