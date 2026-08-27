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Ion Cristoiu avertizează asupra riscului unui nou război mondial: „Fiecare acționează ca și cum celălalt nu ar reacționa”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu avertizează asupra riscului unui nou război mondial: „Fiecare acționează ca și cum celălalt nu ar reacționa”
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Ion Cristoiu avertizează asupra riscului escaladării războiului din Ucraina spre un război mondial. Argumentul scriitorului este că fiecare dintre părți atacă fără să se aștepte și la un răspuns . Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Ne îndreptăm spre al Treilea Război Mondial?

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a dezbătut un articol publicat de Le Figaro în care se menționa apropierea de un nou război mondial. Scriitorul a precizat că există posibilitatea de a ne îndrepta spre al Treilea Război Mondial. Ca argument, acesta spune că niciuna dintre părțile implicate în conflict pare să nu fie conștientă că cealaltă parte reacționează la atacuri. Jurnalistul compară această situație cu cea din Primul Război Mondial.

„Articolul din Le Figaro a ciupit titlul unei cărți, „Somnambulii”, despre cum s-a făcut Primul Război Mondial. E posibil să ne îndreptăm spre al Treilea Război Mondial. Ca și în cazul Primului Război Mondial, fiecare acționează ca și cum celălalt nu ar reacționa. Ei zic: îl bombardăm pe Putin, dar ei uită că Putin o să reacționeze.”, explică scriitorul. 

Într-un material publicat de Le Figaro, editorialistul Renaud Girard se întreabă dacă „în Europa, ne îndreptăm oare spre al Treilea Război Mondial ca niște somnambuli”. Girard a precizat și că „Geografia fiind ceea ce este, Rusia va exista întotdeauna. Lipsa dialogului cu ea este cel mai mare pericol pentru Europa”.

Europa, un muzeu în aer liber?

Scriitorul răspunde analizei cercetătorului Dan Wang despre declinul Europei. Wang a precizat că „În timp ce Statele Unite excelează prin piețe financiare agresive, iar China își construiește hegemonia pe baza inginerilor și a industriei grele, Europa riscă să devină un simplu muzeu în aer liber – magnific, dar irelevant economic.”. Cristoiu a răspuns la analiza lui Wang printr-un citat al lui Napoleon. Acesta susține că atunci când China se va trezi, pământul se va cutremura.

„A spus-o chiar Napoleon: Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera. Când China se va trezi, pământul se va cutremura.”, menționează Cristoiu. 

În analiza cercetătorului Dan Wang despre Europa, acesta menționează că „Mai bine să ai bani decât croasante”. În viziunea cercetătorului, Europa va deveni un „muzeu în aer liber – magnific, dar irelevant economic”.

În interviul oferit pentru L’Express, Wang a mai precizat și că „Europa este condamnată la declin într-un viitor previzibil. Îi spun adesea soției mele, care este austriacă, faptul că chinezii și americanii seamănă destul de mult atunci când îi compari cu europenii sau cu japonezii. Ambii au orașe urâte, croasante oribile și guverne obsedate de putere. Ceea ce posedă europenii și japonezii sunt orașe minunate în care îți face plăcere să trăiești, croasante excelente și alte produse de patiserie, dar nicio măreție națională. Și, în esență, o incapacitate de a se gândi la viitor, preferând să cultive o imagine a trecutului…”.

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