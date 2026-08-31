Proiectil din Al Doilea Război Mondial, descoperit de un grup de muncitori, în Miercurea-Ciuc. Pirotehniștii ISU au intervenit de urgență

Un proiectil perforant trasor de calibru 100 de milimetri a fost descoperit, luni după-amiază, de angajații unei societăți comerciale din municipiul Miercurea-Ciuc, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.

La fața locului a intervenit, echipa pirotehnică a ISU Harghita, care a ridicat, transportat și depozitat elementul de muniție în vederea distrugerii ulterioare.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit reprezentanților instituției, proiectilul datează, cel mai probabil, din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Recomandările pompierilor

ISU Harghita le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care descoperă obiecte metalice care seamănă cu elemente de muniție neexplodată, să nu le miște, să nu le desfacă, să nu le lovească, taie sau demonteze și să nu le introducă în clădiri sau locuințe.

De asemenea, pompierii avertizează că astfel de obiecte nu trebuie folosite pentru improvizarea unor unelte sau ornamente și că nu trebuie folosit focul deschis în apropierea lor.

Sursa FOTO: ISU Harghita