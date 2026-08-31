Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, senatorul USR Remus Negoi i-a luat apărarea lui Clotilde Armand. Acesta a susținut că fostul primar al Sectorului 1 a acționat în baza unui punct de vedere solicitat de la Prefectura București și a subliniat că suma în cauză a fost de 18.000 de lei. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Remus Negoi spune că Prefectura i-a dat voie lui Clotilde Armand să-și dea singură primă

Senatorul USR Remus Negoi a sărit în apărarea colegei sale de partid, Clotilde Armand, în cazul condamnării acesteia pentru folosirea funcției în interes personal. Senatorul USR susține că este vorba despre suma de 18.000 de lei, pe care Armand și-ar fi acordat-o în legătură cu un proiect finanțat din fonduri europene. Potrivit senatorului USR, fostul primar a luat decizia în baza unui punct de vedere solicitat de la Prefectura București, care i-ar fi transmis că măsura putea fi pusă în aplicare.

„Vă felicit că ați dat în totalitate mesajul pe care Clotilde Armand l-a pus pe Facebook. Rar se întâmplă. A explicat foarte clar acolo ce trebuia, probabil a explicat de-a lungul timpului, să prezinte și speța aceasta. Adică e vorba, în total, de 18.000 de lei și i-a dat printr-o semnătură, o decizie a primarului pentru fondurile europene. Adică un fel de premiere pentru fondurile europene, ceea ce înțeleg că nu avea voie să facă lucrul acesta, dar pe baza unei hârtii pe care a solicitat-o la Prefectura București și prefectura i-a prezentat un punct de vedere cu juridicul și așa mai departe că poate să pună în aplicare”, a relatat Remus Negoi, senator USR.

Clotilde Armand condamnată la închisoare un an de zile

Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță la un an de închisoare într-un dosar în care este acuzată de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Judecătoria Sectorului 1 a decis amânarea aplicării pedepsei pentru o perioadă de supraveghere de doi ani. Hotărârea nu este definitivă, iar fostul primar a anunțat că va face apel. Fostul edil la primăriei sectorului 1 susține că dosarul a avut o motivație politică și că a fost supusă unor presiuni judiciare timp de mai mulți ani.

„Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată „penală” de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Fostul edil afirmă că în dosar nu a fost stabilit niciun prejudiciu și susține că va contesta sentința. Ea a ridicat, de asemenea, mai multe semne de întrebare cu privire la modul în care a fost instrumentat dosarul.

„Puțină lume știe că prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1 (…) Patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte. Și mai sunt multe alte „necunoscute” despre care voi vorbi la momentul potrivit”, a adăugat fostul primar al Sectorului 1.

Dosarul are la bază constatările Agenției Naționale de Integritate. În 2022, ANI a stabilit că Armand s-ar fi aflat în conflict de interese și incompatibilitate după ce, în calitate de primar, s-a numit manager într-un proiect finanțat din fonduri europene. Potrivit ANI, ea a semnat mai multe dispoziții prin care și-a atribuit funcția de manager de proiect și și-a majorat indemnizația lunară cu până la 30%.

Reacția lui Clotilde după ce a aflat verdictul. Fostul primar dă vina pe PSD

Clotilde Armand a susținut că dosarul în care a fost condamnată reprezintă o formă de „hărțuire” și că acesta ar fi fost folosit ca „armă politică” de adversarii săi. Fostul primar al Sectorului 1 a subliniat că pedeapsa nu este definitivă și că va contesta decizia în apel, afirmând că a acționat legal și cu bună-credință.

Armand a acuzat, de asemenea, PSD de implicare în parcursul dosarului și a susținut că există mai multe aspecte neclare legate de anchetă și de proces. Ea a precizat că, în opinia sa, hotărârea nu îi interzice în prezent să candideze și a transmis că își va continua activitatea politică.