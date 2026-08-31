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PSD s-a dezlănțuit la adresa USR, după condamnarea la închisoare a Clotildei Armand. „Partidul penalilor și condamnaților”. Ce episod din trecutul USR aduc social-democrații în discuție

Ruxandra Radulescu
PSD s-a dezlănțuit la adresa USR, după condamnarea la închisoare a Clotildei Armand. „Partidul penalilor și condamnaților”. Ce episod din trecutul USR aduc social-democrații în discuție
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Partidul Social Democrat transmite un mesaj vehement, după condamnarea la închisoare a fostei primărițe, Clotilde Armand, în care amintește USR-ului de angajamentul luat, în unanimitate, de membrii formațiunii în 2024, de a exclude din partid orice membru codamnat penal. Faptul că Armand și Dominic Fritz, actualul lider USR, încă fac parte din partid, demonstrează ipocrizia întregii formațiuni, potrivit social-democraților.

Totodată, PSD menționează că rezoluția USR împotriva „penalilor în funcții publice” a fost votată de membrii partidului, chiar în timpul campaniei prezidențiale din 2024, când primul tur al alegerilor, câștigat de Călin Georgescu, a fost anulat.

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„USR S-A TRANSFORMAT, FĂRĂ RUȘINE, ÎN PARTIDUL PENALILOR ȘI CONDAMNAȚILOR ÎN FUNCȚII PUBLICE

PSD amintește opiniei publice că, în timpul campaniei electorale prezidențiale din 2024, într-un exces de populism, membrii Biroului Național al USR au votat în unanimitate o rezoluție care stabilea că „orice membru USR care este condamnat penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în primă instanță, va fi exclus din partid dacă nu își va da demisia din USR”, transmite Partidul Social Democrat.

„USR a căzut în propria minciună”

Deși Clotilde Armand a fost condamnată la un an de închisoare, iar Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar, după ce a fost declarat în conflict de interese de ANI, aceștia continuă să facă parte din USR. Situația celor doi foști primari demonstrează „criza morală” în care se află partidul condus chiar de Fritz.

„USR a căzut în propria minciună! După ce Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță și după ce președintele USR, condamnatul Fritz, și-a pierdut mandatul de primar din cauza conflictului de interese, USR își demonstrează din plin duplicitatea și criza morală profundă în care se află”, mai menționează PSD.

„USR nu a dispus excluderea INFRACTOAREI din partid”

Mai mult, nimeni de la vârful USR-ului nu a comentat nimic cu privire la excluderea din partid a lui Clotilde Armand, în baza rezoluției votate în 2024, deși este vorba despre un membru condamnat penal, mai punctează social-democrații.

„Acum însă, în pofida condamnării primite de Clotilde Armand, nimeni din conducerea USR nu a dispus aplicarea rezoluției din 2024 și excluderea INFRACTOAREI din partid. Dimpotrivă, PENALA CONDAMNATĂ Clotilde Armand, susține cu un tupeu fără margini că va face în continuare politică în USR, pe motiv că pedeapsa cu închisoarea pe care a primit-o nu este cu executare!”, precizează Partidul Social Democrat.

Social-democrații menționează cum, de-a lungul anilor, USR a solicitat politicienilor de la alte partide să-și dea demisia, deși nici măcar nu fuseseră judecați în fața instanței. În acest context, PSD acuză USR-ul că sfidează justiția și apără politicienii condamnați penal, doar pentru că fac parte din partidul lor.

„PSD amintește că, ani la rând, USR a călcat în picioare prezumția constituțională de nevinovăție, cerând cu agresivitate politicienilor din alte partide „să facă pasul în spate”, cu mult înainte de a fi judecați sau condamnați definitiv.

Acum însă, falșii deontologi din USR fac scut în jurul penalilor și condamnaților din partidul lor și atacă orbește Justiția, instanțele de judecată și statul de drept din România!

Rușine penalilor și condamnaților din USR!
USR este acum PARTIDUL PENALILOR ȘI CONDAMNAȚILOR ÎN FUNCȚII PUBLICE!”, mai precizează Partidul Social Democrat.

Clotilde Armand, condamnată la închisoare

Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. Decizia nu e definitivă.

Armand a fost condamnată la un an de închisoare cu amânare executării pedepsei în dosarul în care a fost judecată pentru modul în care și-a majorat indemnizația, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată.

Acuzațiile procurorilor

Clotilde Armand a fost trimisă în judecată în aprilie 2024, sub acuzația că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție și și-a majorat indemnizația lunară.

Dosarul a fost deschis după ce Agenția Națională de Integritate a reclamat-o că s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri printr-un proiect european.

„În perioada mai 2022 – august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție” (…) inculpata Armand Clotilde – Marie – Brigitte a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute)”, a transmis parchetul la trimiterea în judecată a dosarului.

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