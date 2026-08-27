Ion Cristoiu explică de ce Ilie Bolojan nu va ajunge în vizorul DNA în dosarul Cristinei Trăilă. Jurnalistul precizează că nimeni nu are curajul să declare lucruri împotriva premierului demis. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„DNA nu îl va aresta pe Ilie Bolojan”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că Ilie Bolojan nu va fi arestat de DNA în cazul care o vizează pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Executivului. Mai mult decât atât, jurnalistul crede că premierul demis nu va ajunge nici măcar ca suspect în audierile DNA. Acesta menționează că Trăilă, și dacă ar exista dovezi, nu îl va „da în gât” pe Bolojan.

„Nu cred că DNA-ul îl va aresta pe Ilie Bolojan. Nu cred că va ieși nici măcar suspect, pentru că Trăilă nu l-a dat în gât. Nu o să îl aresteze. Cristina Trăilă nu îl va da în gât.”, explică scriitorul.

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, a fost audiată pe 25 august la DNA. Ulterior, aceasta a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, afaceristul s-ar fi întâlnit cu premierul Ilie Bolojan în biroul său de la Palatul Victoria. Cristina Trăilă a fost numită în funcția de secretar general al Guvernului României la sfârșitul lunii aprilie a anului 2025. Înainte de asta, a condus Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) între 2009 și 2012. Trăilă a fost deputat în Parlamentul României între 2020 și 2024.

Le e frică lui Bogos și Cristinei Trăilă de Ilie Bolojan?

Scriitorul vorbește și despre implicarea afaceristului Fănel Bogos în dosarul DNA. Acesta susține că nici Bogos, nici Trăilă nu îl vor „da în gât” pe Bolojan din frică. Chiar dacă Bolojan ar fi vinovat, adaugă jurnalistul, nu are cum să declare cineva împotriva lui, fără a fi repercusiuni.

„Nu l-a dat în gât și nu îl vor da, pentru că nu au curaj. Înainte să îl dai în gât te gândești dacă nu cumva îți ia cineva ție gâtul. Îl dai în gât când e pe moarte, când e pe ducă… Cum să îl dea Bogos în gât, chiar dacă e adevărat? Ăla e în Vaslui…”, menționează Cristoiu.

Afaceristul Fănel Bogos a explicat cum a ajuns în biroul premierului Ilie Bolojan. Întâlnirea a avut loc în contextul scandalului de corupție în care secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, a fost pusă sub urmărire penală marți. Bogos susține că el a solicitat întâlnirea cu premierul demis. Timp de doi ani, acesta a reclamat presupuse abuzuri ale șefului DSVSA, Mihai Ponea, la adresa fermelor sale. Omul de afaceri, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, neagă orice acuzație de mită. Acesta afirmă că discuția cu Ilie Bolojan a vizat exclusiv problemele reclamate în relația cu ANSVSA și autoritățile statului.