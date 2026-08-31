Agenția poloneză de contrainformații și antiterorism investighează incendiu izbucnit peste noapte la o fabrică care produce componente de drone pentru armatele poloneze și ucrainene.

Autoritățile din Polonia sunt în alertă pe fondul temerilor crescute că Rusia ar putea efectua atacuri hibride împotriva statelor membre NATO.

Fabrica din orașul Skarżysko-Kamienna, din sudul Poloniei, operată de WB Group, una dintre cele mai mari companii private de apărare din Polonia, a luat foc. Polonia este în alertă, pe fondul temerilor de sabotaj rusesc și atacuri hibride.

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Conform unor rapoarte citate de agenția de știri poloneză Onet, dar care nu au fost confirmate oficial, imaginile de supraveghere au surprins un bărbat mascat în incinta fabricii înainte de momentul incidentului.

Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) face investigații la fața locului. Deși WB Group a declarat că incendiul a fost „minor”, ​​Jacek Dobrzyński, purtător de cuvânt al ministrului guvernamental care coordonează serviciile de securitate ale țării, a declarat că incidentul este luat „extrem de în serios”.

„Ofițerii ABW lucrează pentru a stabili dacă acesta ar putea fi considerat un act de sabotaj sau nu”, a declarat el pentru postul de televiziune privat polonez TVN24, avertizând împotriva „tentativelor de răspândire a dezinformării”.

Poliția locală a declarat într-un comunicat că un agent de securitate a alertat autoritățile în jurul miezului nopții, după ce o alarmă de intruziune a fost declanșată la sediul companiei.

Nimeni nu a fost rănit, deoarece incendiul a izbucnit în timp ce instalația era închisă. Amploarea pagubelor este încă evaluată, dar poliția a declarat că incendiul a afectat o cameră. WB Group a declarat: „Toate procedurile și sistemele de siguranță au funcționat așa cum ar fi trebuit și „Incendiul a fost stins rapid.”

Compania a adăugat că instalația va relua operațiunile odată ce formalitățile necesare vor fi finalizate.

TVP World reamintește că o serie de presupuse atacuri incendiare și alte incidente care au vizat companii de apărare din Europa în ultimele săptămâni au stârnit îngrijorări cu privire la o posibilă implicare a Rusiei.

Săptămâna trecută, poliția slovacă a arestat trei cetățeni străini pentru un plan dejucat de a incendia o fabrică de drone. La începutul acestei luni, compania estoniană de apărare Milrem Robotics a fost vizată de un atac incendiar, oficialii investigând dacă incidentul a fost un act de sabotaj efectuat în numele Moscovei.

De asemenea, au avut loc explozii în această lună la mari producători de arme din Italia și Bulgaria. Europa a fost în alertă maximă pentru activități de război hibrid, inclusiv sabotaj, de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022. Sute de cazuri au fost înregistrate, mai multe fiind urmărite până la agențiile rusești. Moscova a negat în mod regulat acuzațiile de planificare sau efectuare a unor astfel de atacuri, spunând că astfel de rapoarte fac parte dintr-o campanie de propagandă anti-rusă.

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