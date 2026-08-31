Compania de transport belgiană H. Essers este obligată să plătească salarii restante unui șofer român, conform deciziei definitive din partea Curții de Casație din Belgia. Și nu este un caz singular.

Ștefan Popescu a lucrat timp de 4 ani pentru compania belgiană, dar avea un contract românesc și primea abia 200 de euro pe lună. Au urmat 11 ani de bătălii juridice.

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A lucrat ca șofer de TIR, cu precădere noaptea, timp de 4 ani, pe 200 de euro/lună

VRT relatează că bărbatul român, care a făcut Facultatea de Drept, a început să lucreze ca șofer de camion pentru H. Essers în Genk din anul 2011.

A efectuat un instructaj neplătit timp de două săptămâni și a început să lucreze ca șofer de TIR pe timp de noapte, făcând deplasări între Belgia și Germania.

Deși își desfășura activitatea din Belgia, șoferul avea un contract de muncă înregistrat în România și primea un salariu de aproximativ 200 de euro pe lună.

Șoferul avea dreptul să fie plătit la nivelul salariului minim din Belgia

Conform deciziilor anterioare ale Tribunalului Muncii, bărbatul avea însă dreptul la salariul minim belgian, corespunzător muncii prestate pe teritoriul Belgiei.

„Sper că acest proces va îmbunătăți condițiile sociale ale foștilor mei colegi”, a spus el publicației belgiene Het Nieuwsblad în 2023.

Compania H. Essers nu a fost de acord cu această hotărâre, susținând că șoferul ar fi primit și alte indemnizații suplimentare. Ca urmare, compania a făcut apel de mai multe ori și, în cele din urmă, a atacat decizia la Curtea de Casație.

„În practică, am primit și o indemnizație zilnică pentru cheltuieli în valoare de 40 de euro. Asta a acoperit costurile de parcurs, mâncare”, a spus Ștefan Popescu.

Chiar și cu indemnizații, șoferul era tot plătit sub nivelul salariului minim din Belgia, de 1415 euro cât era în 2011 (în prezent, salariul minim din Belgia este 2.233 euro).

După un proces de 11 ani, justiția belgiană i-a dat dreptate românului. Cât are să-i plătească compania belgiană

După o luptă juridică de 11 ani, dosarul a ajuns la cea mai înaltă instanță din Belgia, unde șoferului i s-a făcut dreptate. Deși hotărârea a fost pronunțată în martie 2026, detaliile acesteia au ieșit la iveală abia acum.

În acest moment, H. Essers este obligată să îi plătească românului salariile restante din urmă.

„Noi am făcut calculele, iar suma totală se ridică la peste 200.000 de euro”, a spus Jan Buelens, avocatul șoferului.

„Procesul a durat deja mult prea mult. Clientul meu a fost implicat în litigii o perioadă lungă de timp, este momentul ca drepturile sale să fie recunoscute și din punct de vedere financiar”, a adăugat avocatul.

Mult mai mulți români ar putea fi exploatați în Occident, pe salarii mizere. Unii ajung chiar răpiți de traficanți de persoane

10 români au fost exploatați în Spania, puși la recoltarea usturoiului și cepei, după ce angajatorul le-a promis salarii de 2.000 euro pe lună, contracte legale și camere individuale cu băi. În realitate, dormeau înghesuiți pe saltele aruncate pe podea, într-un depozit de pe mijlocul câmpului. Documentele le-au fost confiscate. N-au semnat niciun contract. Munceau până la epuizare chiar și dacă erau bolnavi, de la ora 5 dimineața până la 14:30, de luni până sâmbătă.

Erau plătiți între 20 și 50 de euro pe săptămână și li se cereau bani pentru folosirea uneltelor, ajungând să fie îndatorați. Unul dintre ei a fost bătut cu cruzime, ajungând la spital cu nasul fracturat și cu o rană la craniu. Un alt muncitori a reușit să scape și să le raporteze autorităților. Polițiștii au intervenit și l-au arestat pe liderul grupării și pe fiul acestuia. Au fost puși sub acuzare pentru trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.

Un alt caz care a tulburat Europa a fost în Franța, în 2025, unde o rețea a exploatat 14 muncitori români în 20 de ferme din localitatea Haut-Leon, Finistere. Șeful rețelei era tot un român și îi ademenea pe lucrătorii sezonieri cu promisiuni false. Toți cei 14 muncitori exploatați s-au revoltat, urmând o altercație la care au fost chemați polițiști francezi.

Sursa Foto: Envato