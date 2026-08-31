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Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, surprins la terasă în Grecia, deși a fost condamnat la închisoare în România. Reacția seacă a fugarului

Ruxandra Radulescu
Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, surprins la terasă în Grecia, deși a fost condamnat la închisoare în România. Reacția seacă a fugarului
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Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare cu executare, de instanța din România, se bucură din plin de libertate în Grecia, țară unde a fugit în urmă cu patru ani. Fugarul Oprescu a fost filmat de turiștii români în timp ce se afla la o terasă, alături de câțiva apropiați. Fostul edil chiar a oferit o reacție la imaginile publicate de site-ul Știrile Pro TV.

Sorin Oprescu a fost surprins la o terasă de pe o insulă grecească, în compania unui cuplu, în timp ce consuma o băutură ținută în frapieră, posibil cu alcool.

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Acesta chiar a comentat imaginile apărute și a transmis pentru sursa citată că: „se simte bine și că încearcă să ducă o viață normală”.

Judecătorii Curții de Apel au anulat condamnarea pentru abuz în serviciu

În octombrie 2025, Judecătorii Curții de Apel i-au redus pedeapsa lui Sorin Oprescu cu un an, de la 10 ani și 8 luni de închisoare la 9 ani și 8 luni de închisoare.

Magistrații au luat act de faptul că una dintre infracțiunile pentru care a fost condamnat, abuzul în serviciu, a fost dezincriminat prin decizii ale Curții Constituționale (CCR). Astfel, judecătorii au anulat condamnarea lui pentru această infracțiune.

Oprescu a invocat mai multe decizii ale CCR

Fostul primar general Sorin Oprescu a primit joi o pedeapsă mai mică, după ce a cerut reducerea sentinței de 10 ani și 8 luni, invocând mai multe decizii CCR referitoare la abuzul în serviciu. Fostul edil, pus sub control judiciar în Grecia, susține că fapta pentru care a fost condamnat a fost dezincriminată între timp. Magistrații de la Curtea de Apel din Capitală i-au acceptat cererea. Astfel, aceștia au decis ca noua pedeapsă să fie de 9 ani și 8 luni de închisoare, o pedeapsă semnificativ mai mică decât cea decisă inițial de judecători.

Sorin Oprescu, acuzat de grup infracțional organizat

Pe 20 noiembrie 2015, Sorin Oprescu a fost trimis în judecată alături de mai multe persoane, printre care Bogdan Popa – director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti şi ulterior al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Mircea Octavian Constantinescu – directorul Direcţiei economice din Primăria Generală, Florin Şupeală – director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti, Claudiu Bengalici – administrator al unei societăţi comerciale, Cristian Stanca – fost şofer al lui Oprescu şi Ruxandra Avasiloae – director general al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti.

Potrivit DNA, de la finalul anului 2013, Sorin Oprescu a condus un grup infracţional organizat, constituit de directorul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Bogdan Cornel Popa, care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipalităţii.

Sursa FOTO: Știrile PRO TV

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