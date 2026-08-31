A murit actrița Anca Pandrea, personalitate apreciată a teatrului și a cinematografiei românești. Partenera regretatului Iurie Darie avea 80 de ani

Actrița Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit unui anunț publicat luni seară pe Facebook de Ingrid Lalique, o apropiată a artistei. Familia urmează să comunice marți informațiile privind slujba de înmormântare și a cerut presei și publicului să îi respecte intimitatea.

Informația privind moartea Ancăi Pandrea a fost făcută publică printr-un mesaj intitulat „Necrolog – Anca Pandrea (1946–2026)”.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost

Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești.

Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.

În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție. Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o.

Dumnezeu s-o odihnească în pace”, se arată în postarea de pe Facebook.

Cariera Ancăi Pandrea

Anca Pandrea s-a născut la 16 februarie 1946, la Făgăraș, și a urmat o carieră care s-a întins pe mai multe decenii, atât pe scena teatrului, cât și în cinematografie și televiziune. După terminarea studiilor de specialitate, actrița a fost repartizată la Satu Mare, perioadă despre care avea să vorbească ulterior cu multă afecțiune. A ajuns apoi la Teatrul de Comedie din București, unde a jucat alături de actori precum Iurie Darie, Stela Popescu și Dem Rădulescu.

Alături de partenerul ei de viață, actorul Iurie Darie, și alți colaboratori, Anca Pandrea a înființat Teatrul Incomod. Una dintre producțiile cunoscute ale teatrului a fost comedia „Patru pe o canapea și valetul”, de Marc Camoletti, prezentată nu doar în România, ci și în străinătate.

Pe marele ecran, Anca Pandrea a apărut încă din anii ’60. Filmografia sa include producții precum „De-aș fi… Harap Alb” (1965), „Steaua fără nume” (1966), „Cântecele mării” (1970), „Orașul văzut de sus” (1975), „Bunicul și doi delincvenți minori” (1976), „Un om în loden” (1979) și „Al patrulea gard, lângă debarcader” (1986).