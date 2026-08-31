Prima pagină » Cultură » A murit actrița Anca Pandrea, personalitate apreciată a teatrului și a cinematografiei românești. Partenera regretatului Iurie Darie avea 80 de ani

A murit actrița Anca Pandrea, personalitate apreciată a teatrului și a cinematografiei românești. Partenera regretatului Iurie Darie avea 80 de ani

Ruxandra Radulescu
A murit actrița Anca Pandrea, personalitate apreciată a teatrului și a cinematografiei românești. Partenera regretatului Iurie Darie avea 80 de ani
Cum au fost sărbătorile pentru Anca Pandrea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Actrița Anca Pandrea a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit unui anunț publicat luni seară pe Facebook de Ingrid Lalique, o apropiată a artistei. Familia urmează să comunice marți informațiile privind slujba de înmormântare și a cerut presei și publicului să îi respecte intimitatea.

Informația privind moartea Ancăi Pandrea a fost făcută publică printr-un mesaj intitulat „Necrolog – Anca Pandrea (1946–2026)”.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost
Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești.

Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.

În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.

Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o.
Dumnezeu s-o odihnească în pace”, se arată în postarea de pe Facebook.

Cariera Ancăi Pandrea

Anca Pandrea s-a născut la 16 februarie 1946, la Făgăraș, și a urmat o carieră care s-a întins pe mai multe decenii, atât pe scena teatrului, cât și în cinematografie și televiziune. După terminarea studiilor de specialitate, actrița a fost repartizată la Satu Mare, perioadă despre care avea să vorbească ulterior cu multă afecțiune. A ajuns apoi la Teatrul de Comedie din București, unde a jucat alături de actori precum Iurie Darie, Stela Popescu și Dem Rădulescu.

Alături de partenerul ei de viață, actorul Iurie Darie, și alți colaboratori, Anca Pandrea a înființat Teatrul Incomod. Una dintre producțiile cunoscute ale teatrului a fost comedia „Patru pe o canapea și valetul”, de Marc Camoletti, prezentată nu doar în România, ci și în străinătate.

Pe marele ecran, Anca Pandrea a apărut încă din anii ’60. Filmografia sa include producții precum „De-aș fi… Harap Alb” (1965), „Steaua fără nume” (1966), „Cântecele mării” (1970), „Orașul văzut de sus” (1975), „Bunicul și doi delincvenți minori” (1976), „Un om în loden” (1979) și „Al patrulea gard, lângă debarcader” (1986).

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CULTURĂ Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
18:23
Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
DIVERTISMENT Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
18:01
Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
EXPLOZIV Tezaurul de la Villena, una dintre cele mai prețioase comori din Epoca Bronzului din Europa, a fost furat dintr-un muzeu spaniol
15:28, 27 Aug 2026
Tezaurul de la Villena, una dintre cele mai prețioase comori din Epoca Bronzului din Europa, a fost furat dintr-un muzeu spaniol
INEDIT Unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, prăznuită azi de Biserica Ortodoxă Română
17:08, 23 Aug 2026
Unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, prăznuită azi de Biserica Ortodoxă Română
INEDIT Cine a fost Coana Mița Biciclista, numele care e în mijlocul scandalului cu merdenele
20:51, 22 Aug 2026
Cine a fost Coana Mița Biciclista, numele care e în mijlocul scandalului cu merdenele
DECES A murit soprana Ileana Cotrubaș. Marea artistă româncă a cântat alături de Luciano Pavarotti și Placido Domingo
15:37, 20 Aug 2026
A murit soprana Ileana Cotrubaș. Marea artistă româncă a cântat alături de Luciano Pavarotti și Placido Domingo
Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
„Război” în inima UE pe bani. De ce riscă România să iasă pierzătoare din confruntarea Comisiei Europene cu Germania
Mediafax
Soluția la CRIZA Volkswagen! Angajații vor lucra în plus
Click
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Strâmtoarea Ormuz, locul de care depinde o parte din energia lumii. Unde se află și de ce a devenit atât de importantă
EXCLUSIV Senatorul USR Remus Negoi sare în ajutorul colegei de partid Clotilde Armand. „Prefectura i-a dat voie să își dea singură primă de 18.000 de lei”
22:43
Senatorul USR Remus Negoi sare în ajutorul colegei de partid Clotilde Armand. „Prefectura i-a dat voie să își dea singură primă de 18.000 de lei”
MARIUS TUCĂ SHOW Viorica Dăncilă spune cum ar rezolva criza politică: „Eu aș fi făcut un guvern PSD-AUR”
22:39
Viorica Dăncilă spune cum ar rezolva criza politică: „Eu aș fi făcut un guvern PSD-AUR”
REACȚIE PSD s-a dezlănțuit la adresa USR, după condamnarea la închisoare a Clotildei Armand. „Partidul penalilor și condamnaților”. Ce episod din trecutul USR aduc social-democrații în discuție
22:35
PSD s-a dezlănțuit la adresa USR, după condamnarea la închisoare a Clotildei Armand. „Partidul penalilor și condamnaților”. Ce episod din trecutul USR aduc social-democrații în discuție
MARIUS TUCĂ SHOW ⁠Viorica Dăncilă: „PNRR a fost un program de demolare națională. L-aș întreba pe dl Ghinea unde e reziliența în domeniul energetic?”
22:31
⁠Viorica Dăncilă: „PNRR a fost un program de demolare națională. L-aș întreba pe dl Ghinea unde e reziliența în domeniul energetic?”
SCANDAL Cât trebuie să-i plătească o firmă belgiană unui șofer român, după ce l-a exploatat pe un salariu de 200 € timp de 4 ani
22:29
Cât trebuie să-i plătească o firmă belgiană unui șofer român, după ce l-a exploatat pe un salariu de 200 € timp de 4 ani
FLASH NEWS Proiectil din Al Doilea Război Mondial, descoperit de un grup de muncitori, în Miercurea-Ciuc. Pirotehniștii ISU au intervenit de urgență
22:27
Proiectil din Al Doilea Război Mondial, descoperit de un grup de muncitori, în Miercurea-Ciuc. Pirotehniștii ISU au intervenit de urgență

Cele mai noi

Trimite acest link pe