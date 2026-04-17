Andrei Rosz
Virgil Bălăceanu: „Interesul nu e să intri în strâmtoare, ci să ieși. Sunt mai bine de 200 de petroliere care staționează în zonă"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cum interesul nu este ca o navă să intre în Ormuz, ci să iasă din strâmtoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „E adevărat că nu am văzut forțe navale în strâmtoare și în Golf. Au trecut două distrugătoare, dar nu știu ce misiune au avut. Pentru că acea misiune de deminare nu știu cât de specifică poate fi. Nu cred că iranienii și-au minat propria strâmtoare. Din situația aceasta se poate ieși prin reluarea negocierilor. Și pentru că nu există o victorie clară a niciuneia dintre părți, trebuie să se realizeze în punctele pe care și le-au propus și deja le cunosc.

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a vorbit despre cum interesul nu este ca o navă să intre în Ormuz, ci să iasă din strâmtoare. Acesta a început prin a spune că în Ormuz sunt două blocade, una iraniană și una americană. Generalul susține că termenul de blocadă este corect, însă în realitate este un dublu control.

„În Strâmtoarea Ormuz vorbim de două blocade. Și nu vorbim de o blocadă în sine. Termenul de blocadă e corect. În realitate, vorbim de un dublu control. La ora actuală, în Strâmtoarea Ormuz controlul aparține în continuare iranienilor. În Golful Oman și în Marea Arabiei controlul tranzitului navelor comerciale aparține americanilor. Iranienii au control asupra strâmtorii. Interesul la ora actuală nu este să intri în strâmtoare. Interesul este să ieși, pentru că sunt mai mult de 200 de petroliere care staționează în zonă. Reluarea fluxului va însemna în primul rând ieșirea din Golful Persic. Ori, repet, ca să ieși din Golful Persic trebuie să treci prin strâmtoare. Strâmtoarea, la ora actuală, este sub controlul iranienilor. E adevărat că nu am văzut forțe navale în strâmtoare și în Golf. Au trecut două distrugătoare, dar nu știu ce misiune au avut. Pentru că acea misiune de deminare nu știu cât de specifică poate fi. Nu cred că iranienii și-au minat propria strâmtoare. Din situația aceasta se poate ieși prin reluarea negocierilor. Și pentru că nu există o victorie clară a niciuneia dintre părți, trebuie să se realizeze în punctele pe care și le-au propus și deja le cunosc. Eu am spus că este un anumit câștig, o anumită realizare a scopurilor militare ale războiul. Victoria trebuie să fie victoria politică. Americanii nu cum să realizeze o blocadă totală, pentru că în zona cea mai îngustă a strâmtorii, de aproximativ 33 km, controlul este al iranienilor. Pentru că iranienii dețin controlul insulelor Kish, cea mai mare insulă, a insulei Abu Musa, a insulelor Lesser și Greater Tunb, a insulei Larak, insule pregătite pentru apărare.”, a explicat generalul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Virgil Bălăceanu: „Scutul de la Deveselu poate nimici o rachetă balistică”
07:30
Virgil Bălăceanu: „Scutul de la Deveselu poate nimici o rachetă balistică”
ACTUALITATE Valentin Stan: Putin nu poate fi anchetat pentru un act de agresiune pentru că Rusia trebuie să voteze la ONU dacă situația din Ucraina e sau nu agresiune
07:00
Valentin Stan: Putin nu poate fi anchetat pentru un act de agresiune pentru că Rusia trebuie să voteze la ONU dacă situația din Ucraina e sau nu agresiune
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Peter Magyar s-a delimitat de Viktor Orban și a atacat naționaliștii români pentru a-și apăra credințele”
06:30
Dan Dungaciu: „Peter Magyar s-a delimitat de Viktor Orban și a atacat naționaliștii români pentru a-și apăra credințele”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Strâmtoarea Ormuz a paralizat planeta, de asta este foarte importantă în războiul din Iran
06:00
Valentin Stan: Strâmtoarea Ormuz a paralizat planeta, de asta este foarte importantă în războiul din Iran
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 aprilie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 17 aprilie, de la ora 20.00
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Polonia își cunoaște istoria și înțelege că fără o forță militară deosebită va fi doborâtă”
08:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Polonia își cunoaște istoria și înțelege că fără o forță militară deosebită va fi doborâtă”
Mediafax
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Click
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
236 de ani de la moartea lui Benjamin Franklin, marele inventator care a ajuns părintele unei naţiuni

Cele mai noi

Trimite acest link pe