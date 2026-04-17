Virgil Bălăceanu: „Interesul nu e să intri în strâmtoare, ci să ieși. Sunt mai bine de 200 de petroliere care staționează în zonă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cum interesul nu este ca o navă să intre în Ormuz, ci să iasă din strâmtoare.
„În Strâmtoarea Ormuz vorbim de două blocade. Și nu vorbim de o blocadă în sine. Termenul de blocadă e corect. În realitate, vorbim de un dublu control. La ora actuală, în Strâmtoarea Ormuz controlul aparține în continuare iranienilor. În Golful Oman și în Marea Arabiei controlul tranzitului navelor comerciale aparține americanilor. Iranienii au control asupra strâmtorii. Interesul la ora actuală nu este să intri în strâmtoare. Interesul este să ieși, pentru că sunt mai mult de 200 de petroliere care staționează în zonă. Reluarea fluxului va însemna în primul rând ieșirea din Golful Persic. Ori, repet, ca să ieși din Golful Persic trebuie să treci prin strâmtoare. Strâmtoarea, la ora actuală, este sub controlul iranienilor. E adevărat că nu am văzut forțe navale în strâmtoare și în Golf. Au trecut două distrugătoare, dar nu știu ce misiune au avut. Pentru că acea misiune de deminare nu știu cât de specifică poate fi. Nu cred că iranienii și-au minat propria strâmtoare. Din situația aceasta se poate ieși prin reluarea negocierilor. Și pentru că nu există o victorie clară a niciuneia dintre părți, trebuie să se realizeze în punctele pe care și le-au propus și deja le cunosc. Eu am spus că este un anumit câștig, o anumită realizare a scopurilor militare ale războiul. Victoria trebuie să fie victoria politică. Americanii nu cum să realizeze o blocadă totală, pentru că în zona cea mai îngustă a strâmtorii, de aproximativ 33 km, controlul este al iranienilor. Pentru că iranienii dețin controlul insulelor Kish, cea mai mare insulă, a insulei Abu Musa, a insulelor Lesser și Greater Tunb, a insulei Larak, insule pregătite pentru apărare.”, a explicat generalul.