Virgil Bălăceanu: „Interesul nu e să intri în strâmtoare, ci să ieși. Sunt mai bine de 200 de petroliere care staționează în zonă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cum interesul nu este ca o navă să intre în Ormuz, ci să iasă din strâmtoare.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „E adevărat că nu am văzut forțe navale în strâmtoare și în Golf. Au trecut două distrugătoare, dar nu știu ce misiune au avut. Pentru că acea misiune de deminare nu știu cât de specifică poate fi. Nu cred că iranienii și-au minat propria strâmtoare. Din situația aceasta se poate ieși prin reluarea negocierilor. Și pentru că nu există o victorie clară a niciuneia dintre părți, trebuie să se realizeze în punctele pe care și le-au propus și deja le cunosc.”

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a vorbit despre cum interesul nu este ca o navă să intre în Ormuz, ci să iasă din strâmtoare. Acesta a început prin a spune că în Ormuz sunt două blocade, una iraniană și una americană. Generalul susține că termenul de blocadă este corect, însă în realitate este un dublu control.