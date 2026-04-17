Virgil Bălăceanu: „O bună parte din banii SAFE se duc către achiziții din alte țări și nu la dezvoltarea industriei de armament românesc”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cum o parte din banii din SAFE se duc către achiziții militare din alte țări.  Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „Sunt 21 de programe. Nu vorbim acum decât de cei 9,53 miliarde euro alocați pentru echipamente militare. Până la 16 miliarde e o diferență. Diferența se duce către capetele de autostrăzi. Revenind, sunt 21 de programe. Din cele 21 de programe, numai 7 sunt notate S, care înseamnă single, care înseamnă România. Celelalte 14 înseamnă țări sau organizații internaționale.”

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a vorbit despre cum o parte din banii din SAFE se duc către achiziții militare din alte țări. Acesta a început prin a spune că pe 31 mai se vor semna contracte cu operatorii economici din România și sunt foarte multe necunoscute. Generalul susține că ar trebui întrebat Ministrul Apărării câți bani din programul SAFE pleacă din țară pe investiții străine și câți rămân economiei române. Acesta afirmă că sunt 21 de programe într-un cuantum de 9,53 miliarde de euro.

„Aceasta este o discuție pe care ar trebui să o purtăm. Pentru că pe 31 mai ar trebui să se semneze contractele cu operatorii economici din România și sunt foarte multe necunoscute. Poate veți avea posibilitatea să discutați cu Ministrul Apărării. Ministrul Apărării ne va spune, a trimis către Ministerul Economiei cerințele operațiunii, care înseamnă caracteristicile tactice, tehnico-tactice ale echipamentelor militare. Sunt 21 de programe. Nu vorbim acum decât de cei 9,53 miliarde euro alocați pentru echipamente militare. Până la 16 miliarde e o diferență. Diferența se duce către capetele de autostrăzi. Revenind, sunt 21 de programe. Din cele 21 de programe, numai 7 sunt notate S, care înseamnă single, care înseamnă România. Celelalte 14 înseamnă țări sau organizații internaționale. Ca atare, este un subiect care ar trebui să preocupe media. Poate nu numai media, ci societatea în general. Pentru că n-am siguranța că o bună parte din acești bani… Ministrul Apărării ne spunea, dar acum ne spune că doar a transmis cerințele operaționale, fără să mai aibă influența asupra, între ghilimele, localizării. Localizare însemnând unde se produce, readuce înapoi în țară vreo 3-4 miliarde de euro. Trebuie să le nuanțăm lucrurile. Avem nevoie de investiții în economia românească, dar economia românească nu este pregătită peste noapte ca să producă mașina de luptă a infanteriei. Și atunci ar trebui să avem componente din mașina de lupta infanteriei pe care să le producem, mentenanța în România și așa mai departe… Sistemul de comandă-control, care înseamnă soluție software din dotarea Armatei României, este produs de o firmă românească. Ceea ce înseamnă că noi putem avea producție și în România.”, a explicat generalul. 

