Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Virgil Bălăceanu: „Scutul de la Deveselu poate nimici o rachetă balistică”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre cum Scutul de la Deveselu poate nimici o rachetă balistică chiar deasupra Turciei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „Teoretic, ar putea să ajungă în Dobrogea, în zona Kogălniceanu. Nu cred că au vrut, deși au tras înspre Diego Garcia. Dar cred că a fost o tragere de testare și într-un fel demonstrativă. Pentru că din cele două rachete balistice care trebuiau să bată cam 3.000 km, una cade pe timpul zborului, ceea ce înseamnă că nu ai tehnologia cea bună, cealaltă este nimicită.

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a vorbit despre cum Scutul de la Deveselu poate nimici o rachetă balistică chiar deasupra Turciei. Acesta a început prin a spune că în teorie, o rachetă balistică iraniană ar putea ajunge în România. Generalul explică apoi cele 4 aliniamente de care ar trebui să treacă o rachetă pentru a ajunge la Deveselu. În fine, Bălăceanu susține că Scutul de la Deveselu ar putea fi pus în valoare în fața unor rachete intercontinentale.

„Teoretic, ar putea să ajungă în Dobrogea, în zona Kogălniceanu. Nu cred că au vrut, deși au tras înspre Diego Garcia. Dar cred că a fost o tragere de testare și într-un fel demonstrativă și pentru un plan de dezinformare. Pentru că din cele două rachete balistice care trebuiau să bată cam 3.000 km, una cade pe timpul zborului, ceea ce înseamnă că nu ai tehnologia cea bună, cealaltă este nimicită. Ca atare, majoritatea rachetelor cu bătaie medie bat cam 2.000 km. Păi, dacă lansezi una, două, chiar cinci rachete, cum s-a întâmplat cu rachetele care au survolat teritoriul Turciei, n-ai nicio șansă de succes. Ca să ajungi cu racheta pe teritoriul României, în Dobrogea, trebuie să survolezi fie spațiu aerian al Turciei, care reprezintă primul aliniament de apărare anti-rachetă, fie estul Mediteranei, unde este un al doilea aliniament de apărare antirachetă pregătit de NATO. Și pregătit nu numai de către NATO, chiar de gruparea, i-am spus eu, Charles De Gaulle, adică portavionul francez, plus un număr de fregate, care pot să intercepteze, care au capabilități și de interceptare a acestor rachete. Un al treilea aliniament ar fi cel al Scutului de la Deveselu, care poate să nimicească o rachetă balistică deasupra Turciei. Și un alt aliniament, și ăsta ar fi al 4-lea, este cel național. Rachetele Patriot de tipul PAC-3, sunt foarte eficiente împotriva rachetelor balistice pe ramura coborâtoare, chiar dacă aici viteza este foarte mare, ajunge chiar la 10-15 Mach. Am numărat 4 aliniamente care ar trebui penetrate de o rachetă balistică. Scutul de la Deveselu are această destinație împotriva pericolului care venea din Orientul Mijlociu, dar el își punea în evidență mai mult valoarea în condițiile în care și iranienii ar fi dezvoltat rachetele cu bătaie intermediară sau chiar rachete cu bătaie intercontinentală. Când vorbim de bătaie intermediară, vorbim de rachete cu o bătaie între 3.500 km până la 5.500 km. Peste 5.500 km vorbim de rachete cu bătaie intercontinentală.”, a explicat generalul.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe