Mită de două milioane € în camera de anchetă: cum a încercat să scape un suspect

Serdaru Mihaela

Într-o dezvăluire explozivă din emisiunea „Martorii”, chestorul Cristian Gheorghe a povestit cum un suspect important dintr-o grupare infracțională cu legături în Franța a încercat să-l mituiască direct, oferind un milion de euro chiar în primele momente ale reținerii. Urmărește aici, integral emisiunea

Totul a început imediat după reținere, când suspectul era încă în cătușe și adus la sediul poliției. Ideea era clară: să nu ajungă în arest, unde lucrurile s-ar fi complicat. Suspectul nu a stat pe gânduri. A cerut o discuție „între patru ochi”, evitând audierile oficiale sau camera de anchetă. Colegii din Franța avertizaseră deja: gruparea avea potențial financiar mare, cu resurse suficiente pentru astfel de gesturi disperate.

Andrei Dumitrescu: „Când s-a făcut propunerea?”

Cristian Gheorghe: „După ce a fost luat, ca să nu-l dăm la francezi”

Cine a fost ținta mitei? Chestorul recunoaște propunerea directă

Chestorul Cristian Gheorghe a dezvăluit că suspectul l-a chemat pe el personal pentru negociere. Când oferta a fost refuzată, suspectul a insistat. Ulterior, suma a crescut la două milioane de euro, dar poliția a respectat procedurile legale: au fost declanșate „niște activități” conforme normelor, pentru a documenta tentativa de corupere.

Andrei Dumitrescu: „Pe cine a chemat el? Cu cine ar fi vrut el să vorbească, să discute, să facă negocierea finală?”

Cristian Gheorghe: „Cu mine a vrut să vorbească la momentul respectiv. Mi-a propus un milion de euro. Ulterior au fost două milioane.

