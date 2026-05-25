Vali Pistolaru, de la luptător la bodyguardul lui Mike Tyson: „Nu am pus accent pe bani, a contat simplul fapt că eram în preajma lui”

Malina Maria Fulga
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Vali Pistolaru a povestit cum a trecut de la a fi luptător și bodyguard în cluburile din Capitală, la a fi chiar garda de corp a celebrului luptător american Mike Tyson. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Vali Pistolaru își amintește cum, în urmă cu aproximativ 10 ani, când activa ca luptător în Superkombat, a fost contactat pentru a fi garda de corp a lui Mike Tyson pe parcursul vizitei sale în România. Celebrul luptător venise pentru a promova un brand de băuturi energizante în țările învecinate, dar și în România. Nu s-a gândit la factorul financiar când a acceptat jobul, spune invitatul. A contat mai mult pentru el faptul că avea ocazia de a sta în preajma marelui luptător.

„Se întâmpla în perioada 2016-2017, când eu luptam în Superkombat și, prin legăturile pe care le avea domnul Eduard Irimia, cineva l-a contactat și i-a spus că ar avea nevoie de doi băieți, cel puțin doi băieți capabili, care să stea în preajma lui Mike Tyson, pentru că el va veni în România. Atunci el a venit pentru o expunere de reclamă la un energizant, venise din alte două țări de lângă noi, tot așa făcuse expunerea, reclamă, publicitate la acel energizant, și a venit și la noi și a stat trei nopți, 4 zile. Am fost cu un prieten de-al meu care, din păcate, Dumnezeu să-l ierte, a decedat la o vârstă destul de tânără, o boală incurabilă și na. Nu am pus accent pe cât vom fi plătiți pentru treaba asta, nu prea a contat, dat fiind faptul că a venit și din partea domnului Eduard Irimia. Au fost și niște beneficii financiare, dar mai puțin a contat pentru noi treaba asta, ci simplul fapt că eram în preajma lui.

Am fost anunțați cu o zi înainte ca el să vină, l-am așteptat la aeroport, l-am luat împreună de la aeroport. A venit împreună cu soția lui, cu stafful lui. Am mers de la aeroport la hotel, nu mai știu exact un interval orar, după care am mers și a avut diferite întâlniri la emisiuni. Am fost și, țin minte parcă în prima zi atunci, la Capatos, după care dimineața la Răzvan și Dani. A avut și acele întâlniri în care trebuia să facă expunerea pentru acel energizant.”

Vali Pistolaru, despre Mike Tyson: „La ora 6 el deja avea o oră de când alerga pe bandă”

În ceea ce privește impresia pe care a lăsat-o Mike Tyson, spune Pistolaru că nu a avut ocazia să socializeze foarte mult cu acesta, dar per total impresia a fost una foarte bună. Povestește cum veneau la muncă la ora 6:00-7:00 dimineața, iar marele Tyson era deja de o oră în sala de sport, alergând pe bandă. Acest lucru arăta că era încă o persoană foarte disciplinată.

De asemenea, acesta menționează că nu au existat evenimente majore. Au fost doar oameni curioși, care încercau să-l vadă pe marele luptător în carne și oase.

„Foarte ok, de ce să zic, foarte multă comunicare și socializare cu el nu am avut. El, din păcate, primele 2 zile, să zic așa, cât a stat aici, venise după o tensiune, o discuție pe care a avut-o acolo în familie, avea o stare puțin de disconfort, dar omul foarte, foarte ok. Nu, repet, nu am comunicat, nu am socializat foarte mult cu el, mici aspecte, mici discuții, însă el, ca om așa, nu este un om grețos. Mergeam cu el la hotel, mergeam cu el până la cameră, după care noi stăteam în lobby-ul hotelului, la recepția hotelului, și cam atât. Seara, când el rămânea în cameră, noi nu rămâneam acolo, plecam acasă și ne întorceam dimineața la prima oră, când el se trezea. Bine, el se trezea destul de dimineață. Deja noi când ajungeam acolo, la ora 6:00-7:00, el deja avea o oră de când alerga pe bandă.

N-am avut evenimente. Oameni erau curioși. Mergeam cu el, de exemplu, pe unde trebuia să facă expunerea pentru acel energizant și erau mulți oameni care erau foarte confuzi, pentru că nu s-a mediatizat treaba asta, că va veni. A fost ceva spontan, ceva de moment așa, și era foarte multă lume confuză. Vedeau lume, vedeau agitație, iar pe unii îi auzeam: «Domnule, seamănă cu Mike Tyson», alții ziceau: «Stai, nu e, n-are cum».”

