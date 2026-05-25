Vali Pistolaru, de la luptător la bodyguardul lui Mike Tyson: „Nu am pus accent pe bani, a contat simplul fapt că eram în preajma lui”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Vali Pistolaru a povestit cum a trecut de la a fi luptător și bodyguard în cluburile din Capitală, la a fi chiar garda de corp a celebrului luptător american Mike Tyson. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Vali Pistolaru își amintește cum, în urmă cu aproximativ 10 ani, când activa ca luptător în Superkombat, a fost contactat pentru a fi garda de corp a lui Mike Tyson pe parcursul vizitei sale în România. Celebrul luptător venise pentru a promova un brand de băuturi energizante în țările învecinate, dar și în România. Nu s-a gândit la factorul financiar când a acceptat jobul, spune invitatul. A contat mai mult pentru el faptul că avea ocazia de a sta în preajma marelui luptător.

„Se întâmpla în perioada 2016-2017, când eu luptam în Superkombat și, prin legăturile pe care le avea domnul Eduard Irimia, cineva l-a contactat și i-a spus că ar avea nevoie de doi băieți, cel puțin doi băieți capabili, care să stea în preajma lui Mike Tyson, pentru că el va veni în România. Atunci el a venit pentru o expunere de reclamă la un energizant, venise din alte două țări de lângă noi, tot așa făcuse expunerea, reclamă, publicitate la acel energizant, și a venit și la noi și a stat trei nopți, 4 zile. Am fost cu un prieten de-al meu care, din păcate, Dumnezeu să-l ierte, a decedat la o vârstă destul de tânără, o boală incurabilă și na. Nu am pus accent pe cât vom fi plătiți pentru treaba asta, nu prea a contat, dat fiind faptul că a venit și din partea domnului Eduard Irimia. Au fost și niște beneficii financiare, dar mai puțin a contat pentru noi treaba asta, ci simplul fapt că eram în preajma lui.

Am fost anunțați cu o zi înainte ca el să vină, l-am așteptat la aeroport, l-am luat împreună de la aeroport. A venit împreună cu soția lui, cu stafful lui. Am mers de la aeroport la hotel, nu mai știu exact un interval orar, după care am mers și a avut diferite întâlniri la emisiuni. Am fost și, țin minte parcă în prima zi atunci, la Capatos, după care dimineața la Răzvan și Dani. A avut și acele întâlniri în care trebuia să facă expunerea pentru acel energizant.”

Vali Pistolaru, despre Mike Tyson: „La ora 6 el deja avea o oră de când alerga pe bandă”

În ceea ce privește impresia pe care a lăsat-o Mike Tyson, spune Pistolaru că nu a avut ocazia să socializeze foarte mult cu acesta, dar per total impresia a fost una foarte bună. Povestește cum veneau la muncă la ora 6:00-7:00 dimineața, iar marele Tyson era deja de o oră în sala de sport, alergând pe bandă. Acest lucru arăta că era încă o persoană foarte disciplinată.

De asemenea, acesta menționează că nu au existat evenimente majore. Au fost doar oameni curioși, care încercau să-l vadă pe marele luptător în carne și oase.