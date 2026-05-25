Cum l-a prins Vali Pistolaru pe cetățeanul turc care a deschis focul pe terasa unui club din București

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Valentin Bordianu, cunoscut drept „Vali Pistolaru”, a vorbit despre momentul în care a reușit să prindă și să imobilizeze un cetățean turc implicat într-un incident armat petrecut într-un club din București. Episodul a avut loc după ce bărbatul ar fi tras mai multe focuri de armă și a încercat să fugă de la fața locului. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Invitatul spune că l-a urmărit pe atacator și a reușit să îl oprească înainte ca acesta să scape.

În dialogul din „Martorii”, Bordianu a explicat că suspectul încercase inițial să se ascundă și renunțase la hainele pe care le purta. Potrivit acestuia, momentul decisiv a fost atunci când bărbatul s-a întors și a dat direct peste el.

Vali Pistolaru: „L-am secerat”

Valentin Bordianu a povestit că atacatorul a încercat să fugă pe lângă el, însă a pornit imediat în urmărirea lui.

„A renunțat la haina respectivă și la șapcă. Eu l-am văzut că a intrat acolo. Când am ajuns acolo, el ce a făcut? Probabil s-a speriat că a văzut mașinile. A văzut probabil că se înfundă. N-aveai pe unde să ieși pe acolo, doar la un moment dat era o poartă în stânga, dar aia se închisese. Bine, el cu siguranță n-a ajuns până acolo.”, afirmă acesta.

Luptătorul spune că bărbatul s-a întors brusc și a fugit chiar pe lângă el. Acela a fost momentul în care a decis să intervină.

„Când s-a întors, a dat nas în nas cu mine. A fugit pe lângă mine și am alergat după el. L-am secerat. A căzut.”, spune Valentin Bordianu.

Acesta susține că atacatorul a încercat să se ridice, însă nu a mai reușit, iar el l-a ținut imobilizat până la sosirea polițiștilor.

„M-am pus peste el. Lumea a început să sune și a venit un echipaj de poliție. Poliția m-a găsit pe el.”, afirmă acesta.

Bordianu spune că suspectul încerca să spună ceva, însă nu au putut comunica.