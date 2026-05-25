Prima pagină » Emisiuni » Cum l-a prins Vali Pistolaru pe cetățeanul turc care a deschis focul pe terasa unui club din București

Cum l-a prins Vali Pistolaru pe cetățeanul turc care a deschis focul pe terasa unui club din București

Alexandra Anton Marinescu
Cum l-a prins Vali Pistolaru pe cetățeanul turc care a deschis focul pe terasa unui club din București
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Valentin Bordianu, cunoscut drept „Vali Pistolaru”, a vorbit despre momentul în care a reușit să prindă și să imobilizeze un cetățean turc implicat într-un incident armat petrecut într-un club din București. Episodul a avut loc după ce bărbatul ar fi tras mai multe focuri de armă și a încercat să fugă de la fața locului. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Invitatul spune că l-a urmărit pe atacator și a reușit să îl oprească înainte ca acesta să scape.

În dialogul din „Martorii”, Bordianu a explicat că suspectul încercase inițial să se ascundă și renunțase la hainele pe care le purta. Potrivit acestuia, momentul decisiv a fost atunci când bărbatul s-a întors și a dat direct peste el.

Vali Pistolaru: „L-am secerat”

Valentin Bordianu a povestit că atacatorul a încercat să fugă pe lângă el, însă a pornit imediat în urmărirea lui.

„A renunțat la haina respectivă și la șapcă. Eu l-am văzut că a intrat acolo. Când am ajuns acolo, el ce a făcut? Probabil s-a speriat că a văzut mașinile. A văzut probabil că se înfundă. N-aveai pe unde să ieși pe acolo, doar la un moment dat era o poartă în stânga, dar aia se închisese. Bine, el cu siguranță n-a ajuns până acolo.”, afirmă acesta.

Luptătorul spune că bărbatul s-a întors brusc și a fugit chiar pe lângă el. Acela a fost momentul în care a decis să intervină.

„Când s-a întors, a dat nas în nas cu mine. A fugit pe lângă mine și am alergat după el. L-am secerat. A căzut.”, spune Valentin Bordianu.

Acesta susține că atacatorul a încercat să se ridice, însă nu a mai reușit, iar el l-a ținut imobilizat până la sosirea polițiștilor.

„M-am pus peste el. Lumea a început să sune și a venit un echipaj de poliție. Poliția m-a găsit pe el.”, afirmă acesta.

Bordianu spune că suspectul încerca să spună ceva, însă nu au putut comunica.

„El zicea ceva, probabil în turcă, dar nu m-am înțeles cu el. Îl blocasem cu fața în jos și când a venit poliția, așa ne-a găsit.”, conchide Valentin Bordianu.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Vali Pistolaru, de la luptător la bodyguardul lui Mike Tyson: „Nu am pus accent pe bani, a contat simplul fapt că eram în preajma lui”
13:00
Vali Pistolaru, de la luptător la bodyguardul lui Mike Tyson: „Nu am pus accent pe bani, a contat simplul fapt că eram în preajma lui”
EMISIUNI Povestea din spatele poreclei, Vali Pistolaru: „Încă din adolescență, am avut o pasiune pentru pistoale. Am ajuns să fac și o școală de arme”
12:00
Povestea din spatele poreclei, Vali Pistolaru: „Încă din adolescență, am avut o pasiune pentru pistoale. Am ajuns să fac și o școală de arme”
ACTUALITATE Vali Pistolaru, despre perioada în care a colaborat cu Puiu Mudava: „Era un om foarte puternic. Și-a făcut un nume”
11:30
Vali Pistolaru, despre perioada în care a colaborat cu Puiu Mudava: „Era un om foarte puternic. Și-a făcut un nume”
ACTUALITATE Valentin Stan: Arabia Saudită și Kuweitul au semnat acord cu SUA pentru proiectul lor din Orientul Mijlociu
10:00, 24 May 2026
Valentin Stan: Arabia Saudită și Kuweitul au semnat acord cu SUA pentru proiectul lor din Orientul Mijlociu
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”
06:00, 24 May 2026
Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”
EMISIUNI GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
19:00, 23 May 2026
GÂNDUL prezintă duminică, 24 mai, de la ora 19.00, o nouă ediție MARTORII – Vali Pistolaru, aventuri în Bucureștiul Sălbatic
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii
FLASH NEWS Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
13:50
Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
UTILE De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
13:30
De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
INFRASTRUCTURĂ Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
13:24
Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
METEO Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa
13:17
Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa

Cele mai noi

Trimite acest link pe