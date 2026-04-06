Mohamed Amra prins în România: Fără armă, dar cu plan de mită și operație estetică!

Serdaru Mihaela

Chestorul principal de poliție Cristian Gheorghe a vorbit deschis în emisiunea „Martorii” despre prinderea lui Mohamed Amra. Acesta, celebrul evadat din Franța, a fost capturat în România. Urmărește aici, integral, emisiunea. 

Povestea surprinde prin detalii neașteptate. Criminalul francez Mohamed Amra a chemat un taxi, a ieșit în fața blocului, s-a urcat și a plecat spre un salon de coafură. Polițiștii l-au urmărit discret. Au decis să-l prindă rapid. Scopul principal a fost protejarea vieții agenților. La reținere, Amra a recunoscut imediat. Nu avea armă asupra sa. Cristian Gheorghe mărturisește că se aștepta la un suspect înarmat. Amra plănuia o operație estetică. Voia să fugă apoi în Columbia.

Suspectul neînarmat: operație estetică și evadare în Columbia

Amra evadase dintr-un convoi penitenciar. Gruparea sa era bine finanțată. Polițiștii români au colaborat cu omologii din Franța. Un ofițer francez a venit în țară, iar acțiunile s-au declanșat simultan.

„Nu, nu era înarmat, nici la percheziție. Chiar dacă m-am gândit un pic la extremism, nu credeam că o să-l găsesc fără armă la el. Asta a fost gândirea mea, m-am gândit că o să aibă o armă la el. Însă gândul lui era să-și facă o operație estetică, după care să plece în Columbia. Cel puțin asta ne-a spus nouă. Concomitent cu noi, colegii din Franța, pentru că între timp a venit în țară și un ofițer francez de la unitatea lor de urmăriri, de la Poliția Națională”, povestește directorul Cristian Gheorghe.

Cristian Gheorghe: „Au vrut să ne mituiască și pe noi”

Finanțarea era generoasă. Grupul a încercat să mituiască polițiștii români. Gheorghe confirmă că aveau resurse serioase. Un detaliu care ridică semne de întrebare despre influența lor în România.

„El a spus că nu voia să atragă atenția. Din ce îmi aduc eu aminte, chiar închiriase apartamentul pe vreo șase luni. Gruparea avea foarte mulți bani. E cunoscută ca o grupare… Păi, a vrut să ne mituiască și pe noi” , conchide Cristian Gheorghe

